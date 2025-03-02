餵同性密友吃安眠藥燒炭亡　他辯「幫加工自殺」二審仍判無期

▲高雄李姓男子約男性密友服藥一起共赴黃泉卻獨活，遭依殺人罪重判。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子前年8月和林姓男密友因細故發生口角，遭嗆「要死一起死」，李男於是讓林男吃了安眠藥後，在房間內燒炭準備共赴黃泉，後來李男甦醒獨自離開房間被救活，林男則不幸身亡，李男辯稱是幫林男加工自殺，但仍被依殺人罪將他起訴，一審法院認為李男是用安眠藥讓林男昏睡後再燒炭讓他死亡，還故佈疑陣營造一起自殺的假象，依殺人罪判處無期徒刑，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決。

判決指出，李男和林男原本是「親密伴侶」，後來鬧分手，前年8月4日李男先將個人物品從林男的租屋處搬走，到了8月6日午夜兩人又起了口角，林男怒嗆「要死一起死，大家都不好過」，李男於是拿出自己的安眠藥給林男吃，讓林男昏睡不醒。

隨後，李男又跑到自己開的餐廳拿了木炭等工具，回到房間燒炭，並把炭盆放在床邊，還用毛巾塞住房間門縫，李男自己吃了安眠藥後躺在林男旁邊準備一起死，後來李男突然甦醒走到客廳，獨留林男在房間，李又用毛巾塞住門縫。

林男從事直銷的朋友因為一直聯絡不上他，跑到林男住處察看，發現李男倒在客廳陽台，趕緊通報警、消救人，但林男已經回天乏術，李男被依殺人罪移送、起訴。

高雄地院審理時，李男仍辯稱只是幫林男加工自殺，但法官檢視林男的社群媒體，發現林男並沒有因病、感情、工作壓力而想尋死的跡象，因此認定李男讓林男服用藥物昏睡8至12小時，再以燒炭方式讓林男死亡，後來又故佈疑陣，將炭盆移至臥室靠近廁所處地面後，仰躺在客廳靠近陽臺處後服用藥物，假裝有謀為同死的假象，且認為他一再否認犯行，態度惡劣，毫無反省之意，因此依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身。

李男不服提出上訴，高雄高分院審理後，認為認原判決認事用法均無違誤，因此維持無期徒刑的判決，全案仍可上訴。

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