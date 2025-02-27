青島美女業務員年售170輛保時捷　遭諷「賣車肉償」本人親回

▲青島美女汽車業務員連續兩年登上保時捷汽車銷售冠軍。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

青島一名保時捷美女業務員Molly在2023及2024年，連續兩年締造賣出170輛、總計340輛車的佳績，成為銷售冠軍，引起外界熱議。Molly外型出眾，再加上親切的笑容和優雅的氣質，受到不少網友關注，也成為該品牌在當地的頭號業務員，然而，在色情網站上也流傳著Molly的不雅影片，並造謠她是靠「賣車肉償」才有如此佳績，讓她憤而親上火線澄清，並報警自保。

《快科技》報導，牟倩文（Molly）通過微博回應稱，「有關本人的任何貼文均為虛假信息，實屬假借本人照片捏造黃謠、偽造色情圖片中傷本人！」並曬出了警方的行政案件立案告知書。

Molly表示，類似的事件並不少，照片被盜用，用於引流傳播淫穢內容，實屬令人作嘔，希望某些人慎言，因為你們所有誹謗的每一句話，都是要負刑事責任的，「這種肆意杜撰造黃謠的行為，嚴重違反道德底線和法律，本人現已全部採證並報警立案，本人將追究到底。絕不姑息！」

據了解，本名牟倩文的Molly，今年34歲，從事汽車銷售12年，在青島保時捷中心工作7年，2023年賣出170台保時捷而爆紅。不過，牟倩文在春節期間發現自己的照片和影片被惡意剪輯拼接成不雅影片發在網路上，對其生活造成很大的影響，不少客戶和朋友都看到了，頻繁詢問的短訊使其十分困擾。

牟倩文在2025年蟬聯大陸保時捷北區銷售冠軍，面對外界在銷量上的質疑，她解釋道，「2024年我是保時捷整個中國北區的銷冠，賣了170台，這個數據是真實的，光10月的單月成交量就有27輛，一天最多賣出4輛。」

牟倩文坦言，2024年的大環境並不算好，個人成績未減少，除了老客戶轉介紹、首次進店客戶轉化，最關鍵的是自媒體帶來的流量和訂單，「自媒體帶來的客戶的確比23年多，15台（輛）裡會有3台左右由自媒體帶來，以前可能只有1台。自媒體給了我很多流量，讓更多人知道我在賣保時捷，有很多慕名而來的人購買保時捷。」