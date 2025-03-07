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金門男臨櫃堅決匯款！騙行員「借錢給朋友」　警銀苦勸成功阻詐

▲▼永豐、元大銀行聯合金城警，連續攔阻兩起投資詐騙 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲永豐、元大銀行聯合金城警，連續攔阻2起投資詐騙 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

近年詐騙集團猖獗，假借投資名義誘騙民眾匯款，永豐銀行金門分行及元大銀行金門分行聯合金城分局，一周內連續攔阻2起投資詐騙案，守住民眾血汗錢。

一名黃姓男子與冒用名為「元大商銀證券」的LINE使用者加為好友，對方提供假投資APP軟體予黃男操作股票當沖，使黃男在該平台內先有獲利，後續另一冒名「投資專員」的LINE使用者慫恿黃男至銀行臨櫃匯款可創造更高獲利，故黃男3日下午1時許至元大銀行金門分行欲臨櫃匯款新台幣10萬，並向行員謊稱係為借予友人作為借貸使用，行員懷疑事有蹊蹺且疑似詐騙，立即通知警方到場了解。

金城派出所員警黃紹魁、楊書銘獲報後迅速到場，黃男起初還對警方關切深感排斥，不願透漏匯款細節並堅決要匯款，經員警鍥而不捨追問並突破黃男心防，他才向員警透露事情經過，經員警勸說分析事類假投資詐騙手法，黃男才驚覺全是騙局，並對警方及行員即時關心及防阻作為深深感激。

▲▼永豐、元大銀行聯合金城警，連續攔阻兩起投資詐騙 。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，另一名陳姓女子，在網路上經由素未見面的網友介紹，使用假冒跨境電商「OZON」詐騙平台開設店家經營，並賺取佣金，但必須先在國內虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣，再入金至詐騙網站生成的虛擬貨幣錢包地址，陳女為入金購買虛擬貨幣，於3月4日下午2時許，欲至永豐銀行金門分行辦理約定轉帳功能，同時臨櫃匯款新台幣10萬，經行員詢問發現陳女申辦約定轉帳是為將款項可直接匯至虛擬貨幣入金帳戶，行員隨即察覺有異狀，並通知警方到場了解。

金城派出所員警董毅欣、楊閎宇第一時間獲報後迅速到場，經警方向陳女說明此為詐騙集團常見詐騙手法，指出不法分子利用「假跨境電商」作為誘餌，吸引民眾在詐騙平台上開設店家，聲稱可輕鬆賺取佣金，實則要求受害者透過虛擬貨幣交易所購買虛擬資產，再轉入指定的「錢包地址」，最終款項一旦匯出，便無法追回。

金城分局分局長陳盈元表示，本週能連續攔阻民眾遭詐騙，歸功於銀行行員的機警反應與警方快速應變，未來將持續加強與金融機構合作，提升防詐意識。警方也呼籲民眾，切勿輕信網路上的高報酬投資機會，尤其是涉及虛擬貨幣轉帳，更應提高警覺，如遇可疑情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求助，以免落入詐騙陷阱。
 

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