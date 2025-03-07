1歲女娃喝奶「嘔吐抽搐意識不清」　屏東新園消防隊緊急送醫

▲新園消聚防分隊救援女娃 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局新園消防分隊6日上午接獲119勤務指揮中心通報，指新園鄉港崗路某民宅內一名1歲7個月大的女童喝奶後出現嘔吐、抽搐及意識不清的情況。救護人員廖柏勛與鍾明穎迅速趕赴現場，展開緊急救護處置，並火速將女童送往醫院治療，讓家屬讚揚消防隊高效救援。

新園消防分隊表示，救護人員抵達時，女童由阿公抱在懷中，雖然抽搐已停止，但仍間歇性啼哭並持續嘔吐。救護人員立即進行生命徵象與意識狀態監測，測得女童體溫36.6度，血壓95/70mmHg，呼吸20次/分，脈搏120次/分，血氧92%。為確保呼吸道通暢，救護人員立即為女童戴上兒童氧氣面罩，並進行保暖措施，隨即送往醫院進一步診治。

根據女童阿嬤表示，由於父母平日工作繁忙，女童皆由阿公阿嬤全天照顧。當天早上8時30分剛餵完200cc牛奶，不料僅10分鐘後，女童突然開始不斷嘔吐，並出現抽搐反應，讓家人驚慌失措，立即撥打119求助。所幸消防隊員迅速到場，專業且迅速的處置讓他們感到安心，也對救護人員的幫助表達由衷感謝。

消防局提醒家長與照顧者，幼童消化系統尚未發育完全，若餵食後短時間內出現異常症狀，如持續嘔吐、抽搐或呼吸困難，應立即撥打119求助，並在救護人員抵達前，保持冷靜，確保幼童呼吸道暢通，以免延誤救治時機。