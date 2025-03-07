前兩月兩岸貿易額逾431億美元　年增8.8％

▲大陸外資。（圖／CFP）
記者陳冠宇／綜合報導
大陸海關總署發布今年前兩個月貿易數據，進出口總值為9093.7億美元，下降2.4％；其中，出口成長2.3％；進口下降8.4％。兩岸貿易方面，1至2月累計達431. 76億美元，較去年同期成長8.8％。
據大陸海關總署數據，1至2月大陸累計對台貿易431. 76億美元，較去年同期成長8.8％；其中，大陸出口至台灣112. 45億美元，年增8.4％，大陸從台灣進口319. 31億美元，年增8.9％。
對外貿易方面，按美元計價，今年前兩個月，大陸進出口總值9093.7億美元，下降2.4％。其中，出口5399.4億美元，成長2.3％；進口3694.3億美元，下降8.4％。
值得注意的是，大陸對東協、美國進出口成長，對歐盟、韓國進出口下降。
▼東協為大陸第一大貿易夥伴。（圖／CFP）
前兩個月，東協為大陸第一大貿易夥伴，大陸與東協貿易總值為1.03兆元（人民幣，下同），成長4％，佔大陸外貿總值的15.8％。其中，大陸對東協出口6266.8億元，成長6.8％；自東協進口4066.5億元，下降0.2％。
歐盟為大陸第二大貿易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為8333.4億元，下降0.2％，佔12.7％。其中，大陸對歐盟出口5682.6億元，成長1.8％；自歐盟進口2650.8億元，下降4.3％。
美國為大陸第三大貿易夥伴，大陸與美國貿易總值為7336.7億元，成長3.5％，佔11.2％。其中，大陸對美國出口5431.3億元，成長3.4％；自美國進口1905.4億元，成長3.8％。
韓國為大陸第四大貿易夥伴，大陸與韓國貿易總值為3355.1億元，下降0.1％，佔5.1％。其中，大陸對韓國出口1480.1億元，下降1.5％；自韓國進口1875億元，成長1％。
此外，機電產品佔大陸出口比重6成，其中自動數據處理設備及其零部件、積體電路和汽車出口成長；鐵礦砂、原油和天然氣進口量減少，煤、大豆進口量增加。
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