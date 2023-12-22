大陸恢復台灣石斑魚輸入　屏縣府平常心...籲漁民分散養殖風險

▲捕抓石斑魚 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

大陸海關總署決定今(22)日起恢復台灣地區石斑魚輸入=;屏東縣政府表示，去年6月大陸宣佈石斑魚暫停輸中後，在中央及縣府積極協助下，漁民轉銷國內有不錯成績，並成功開拓日本、馬來西亞等通路，這次大陸又突然宣佈恢復輸入，縣府持平常心看待，呼籲漁民朋友仍應計畫性生產，並開發多元產品佈局全球市場，分散養殖風險，勿依賴單一市場。

此外，農業部於今年10月24日發布「輸銷石斑魚養殖場及中轉場登錄管理作業要點」，12月18日修正部分條文，申請登錄為輸銷石斑魚養殖場或中轉場應依規定通過教育訓練、書面審查及現場評核，目前已有部分漁民透過養殖協會及漁會送件辦理，縣府會協助漁民申請為合格登錄場，以利石斑魚產業對外輸銷。

屏東縣政府指出，近年大陸片面宣佈禁止台灣農漁產品輸入，包括鳳梨、芒果、蓮霧、石斑魚、午仔魚等，屏東都是首當其衝，但縣府團隊很早就有「雞蛋不能放在同一個籃子」的危機意識，透過成立農產公司整合運銷、積極開發海內外市場等方式因應，還有不少友好台灣的海外城市，雖然沒有邦交，但先前疫情時曾受屏東相贈防疫物資，紛紛伸緩幫忙採購農產回報。

像石斑魚，縣府在爭取外銷方面，已成功開拓日本、馬來西亞等市場，今年截至11月石斑魚出櫃至馬來西亞約160公噸，也有業者順利進軍日本藏壽司，限量版的石斑魚壽司頗受歡迎。

目前縣府已爭取新建冷鏈包裝廠，提昇屏東農漁產品國際競爭力，未來並持續輔導業者朝向加工方式轉型，及協助拓展其他國家銷售通路，將屏東優質農漁產品行銷全世界。