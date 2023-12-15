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快訊／陸商務部提前公布！認定台對陸貿易壁壘　國台辦：支持最終結論

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2023.12.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，本來調查期限截止日期為2024年1月12日，今（15）突然公告截至11月底調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施，「最終」調查結論為「構成貿易壁壘」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早最新回應，「本次調查事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正。」支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，依據相關規定研究採取相應的措施。

朱鳳蓮回應，商務部當天發佈對台貿易壁壘調查最終調查結論的公告表示，調查顯示，民進黨單方面限制大量大陸產品輸入，且禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢，截至2023年11月底共對大陸2509項產品禁止進口。根據大陸相關規定，對台貿易壁壘調查最終調查結論為構成貿易壁壘。

朱鳳蓮稱，本次調查事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正。民進黨對大陸採取貿易限制措施，不符合《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA）關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，損害了大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。

朱鳳蓮強調，「我們支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，依據相關規定研究採取相應的措施。」

大陸商務部今日公告，應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請，根據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，商務部於2023年4月12日發佈2023年第11號公告，決定就台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查。

該公告稱，鑒於本案情況複雜，商務部於2023年10月9日發佈2023年第35號公告，決定將該調查的期限延長3個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日。

該公告強調，「現本調查結束，根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》第三十一條規定，商務部認定，台灣地區對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情形，構成貿易壁壘。」

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