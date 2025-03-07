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馬斯克籲提前關閉國際太空站　NASA太空人反彈

返航時推進器故障，導致為期8天的太空任務被迫延長，2名太空人被迫滯留太空站。（圖／達志／路透社）

▲返航時推進器故障，導致為期8天的太空任務被迫延長，2名太空人被迫滯留太空站。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人蘇尼塔威廉斯（Sunita Williams）近日公開反對SpaceX執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）提出的提前關閉國際太空站（ISS）的建議。她強調，太空站的運作仍處於巔峰時期，應至少持續運行至2030年，以充分發揮其科學研究價值。

根據外媒《The Times of India》的報導，目前美國太空總署計劃在2030年讓國際太空站退役，並透過控制方式使其脫離軌道，墜落於太平洋。然而馬斯克日前表示，太空站的「增量效用已非常小」，建議應在未來兩年內結束其運行。他的言論引發了關於太空研究未來、國際合作以及商業太空站發展的廣泛討論。

馬斯克在社群平台X（前身為Twitter）上發文稱：「現在是時候開始為國際太空站脫離軌道做準備了。它的使命已經完成，增量效用微乎其微。我們應該將重心放在火星。」當被問及具體時間表時，他補充道：「最終決定權在總統手中，但我的建議是越快越好，我認為兩年內是合理的。」

當被問及國際太空站的狀況時，正在太空執行任務的威廉斯在新聞發布會上表示：「這裡的一切都在順利運行，這真是太神奇了。我認為我們正處於巔峰期，所有設備都正常運作，因此現在並不是放棄的最佳時機。」

威廉斯還強調，太空站上仍有大量科學研究正在進行，這些實驗對未來太空探索和技術發展至關重要。她認為，應充分利用這座軌道實驗室，以回報納稅人和國際合作夥伴的投入，並履行相關的國際義務。

國際太空站自1998年首個艙段發射以來，已運行超過25年。目前它由16個艙段組成，並承擔著多項國際科研與技術驗證任務。然而長年運行已導致機構磨損，安全與維護成本逐年增加，未來的運作方式備受關注。

美國太空總署與國際合作夥伴正積極評估2030年後的近地軌道（LEO）發展計畫，並探索商業太空站的可能性。然而，蘇尼塔威廉斯等NASA官員認為，在完全過渡至新太空設施之前，ISS仍具有極高的科學價值，不應提前關閉。

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