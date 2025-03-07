提離職！人資突曝1原因「要還年終獎金」　OL傻眼：當初沒告知

▲原PO離職被告知要返還年終獎金。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣做合理合法嗎？」一名女上班族錯愕表示，她提前一個月告知離職，人資隨即搬出新政策回覆，因未做滿4個月因而要求原PO歸還年終獎金。原PO直言當初並沒有告知這些規定，況且沒簽任何勞動契約，因此不知該如何是好？有苦主回應，同樣遇到這狀況，只能待到期限後才離職。

一名網友在Dcard表示，入職時公司僅口頭要求離職須提前一個月通知，未曾提及其他限制，沒想到現在人資突然搬出「未做滿四個月需返還年終」的新政策，甚至說會計查到就會要求退款，讓他相當錯愕。

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由於當初入職並沒有簽勞動契約，也未被告知此條款，原PO不禁疑惑：「這樣到底合不合理？如果公司真的追討，我該怎麼辦？」同時也求問「有人有類似的經驗嗎？」

底下網友也傻眼回應，「打給勞工局」、「再去找主管一次，對話錄音，也直接表明當初勞動契約並沒有此項規定，直接問是何時出現的新公告？公告在哪？（全程錄音）」、「好想知道這奇葩公司是哪一間」。

有過來人透露，我公司也在去年底發信通知，三月以前離職要退還一部分年終，所以我三月中才要離職，接著解釋「男友是律師，我之前跟他討論過這件事情，年終、分紅這類獎勵性質的獎金，只要公司事先公告，要怎麼規定都可以。在期限前離職，大公司可能懶得跟你討這筆錢，但就還是有被追討的風險，建議去查看公司是什麼時候公告的，如果想領全額就還是壓在訂的期限後再離職吧」。