拒絕馬斯克！　美國政府效率部21員工集體辭職

▲馬斯克領導的政府效率部至少有21名員工在25日集體辭職。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富翁、總統川普顧問馬斯克領導的政府效率部（DOGE）至少有21名員工在25日集體辭職以示抗議，拒絕協助裁員工作。

路透、法新社等報導，這21名工作人員在聯合辭職信中提到，當初加入政府是出於對公共服務的責任感，但若這意味著破壞基本服務，就不會以自身專業來推行改革，「我們不會利用我們身為技術人員的技能來損害核心政府系統，危及美國人民的敏感數據，或破壞關鍵的公共服務」，並警告億萬富翁馬斯克找來協助削減聯邦政府規模的人選之中，許多人並不具備完成當前任務所需的技能或經驗。

這群人包括資料科學家、產品經理、資訊科技（IT）部門主管等，先前是美國數位服務小組（United States Digital Service）的人員，曾擔任Google、亞馬遜等科技公司高層。後來這單位由馬斯克接管，並重新將其命名為政府效率部。

此前，美國多個聯邦機構員工收到要求回覆一周工作成果的電子郵件，馬斯克還放話「不回報者，視同辭職」，不過國防部（DOD）、國土安全部（DHS）等多個機構均明確指示員工暫時不要回應這項要求，保持觀望。到了24日晚間，馬斯克又說，接下還會有另外一次機會，「如果第二次未能回覆，將導致解僱」，但並未給出詳細時間。

美國聯邦政府文職人員約有230萬人，依據這波人力精簡計畫，已有2萬多人被裁員，另有約7.5萬人接受接受「買斷」（buyout）協議，也就是自願離職持續領薪至9月。