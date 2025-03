發動機遭鳥擊起火畫面曝！　聯邦快遞貨機迫降紐瓦克機場

You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

文/中央社

聯邦快遞公司(FedEx)的1架貨機今天在美國紐澤西州1座繁忙的機場迫降,原因是鳥擊導致發動機起火,所幸未造成人員傷亡。

▲貨機遭鳥擊。(圖/翻攝X)



美聯社報導,紐約與紐澤西港口事務管理局(Port Authority of New York and New Jersey)發言人瓦倫斯(Lenis Valens)表示,這架貨機在緊急情況下迫降紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport),目前沒有人員受傷通報,貨機的火勢也被控制在發動機範圍內。

根據記錄全球飛行員與空中交管對話的網站LiveATC錄製的音訊,事發之際1名人員平靜地說,飛機需要「立即關閉,以避免可能發生的鳥擊。我們需要返回機場。」

不久後,又聽到另1人說:「我們相信,我們看到他們(發生意外的貨機)的發動機從右翼脫落。」音訊內容還顯示,鳥擊發生時,貨機距離地面數百英尺。

瓦倫斯表示,這起迫降意外發生在當地時間早上8時過後不久,導致空中交通因預防措施而短暫中止,但不久後就恢復正常運作。

聯邦快遞公司發言人肯克(Austin Kemker)指出,這架貨機原定飛往印第安納波利斯(Indianapolis),但由於途中遭遇鳥擊,「飛機進入緊急狀態,並在處理發動機損壞(包括發動機起火)狀況後安全返回紐瓦克」。

「我們非常感謝機組人員和緊急應對人員的迅速反應。」

美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration,FAA)說,該機構將就這起事件展開調查。