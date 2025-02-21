搭飛機3大錯誤迷思！　前空姐曝真相：航空公司不負責

▲芭芭拉分享乘客常見3大錯誤迷思。（圖／翻攝Instagram@barbiebac）



記者吳美依／綜合報導

阿根廷前空服員芭芭拉（Barbara Bacilleri）在Instagram擁有70多萬粉絲，經常分享搭飛機的建議、訣竅與經驗談，她如今也提出3大常見迷思或錯誤觀念，「有很多航空公司不會告訴你的隱藏真相。等到你發現的時候，可能已經太晚了。」

飛機上「也會被偷東西」

飛機上也可能發生失竊案，但「大多數乘客從沒想過這一點，因為我們假設一旦登機就安全了。」乘客們睡著或分心時，不肖份子會趁機翻找頭頂置物櫃、座位下的包包，悄悄偷走貴重物品。最糟糕的是，「如果你在半空中被搶，降落前沒有監視器或警察可以求助」，而且許多航空公司對於遺失物品概不負責。

儘管空服員會在客艙裡巡邏，密切關注可疑活動，依然防不勝防，「有些小偷買票，甚至只是為了登機偷竊。」為了避免受害，建議隨身攜帶貴重物品，「如果你在降落後才意識到什麼不見了，那就已經太晚了。」

▼座位上方的頭頂置物櫃，並非你專屬的隨身行李位置。（示意圖／CFP）



頭頂置物櫃「不屬於你」

事實上，乘客並不擁有座位上方的頭頂置物櫃空間。換句話說，隨身行李在機上沒有指定位置。因此，如果你登機後發現，座位上方的行李置物櫃已經滿了，就必須把袋子放遠一點，「這不理想，但完全正常」，如果想要避免這種情況，建議提早登機。

芭芭拉說明，「你買機票時，航空公司只賣給你從A點到B點的交通服務，其他東西都是額外的。你不是為了特定行李空間付費，而是票價允許的情況下，攜帶隨身行李的權利。」她也坦言，空服員經常必須處理這個迷思引發的乘客爭端。

空服員「不是行李搬運工」

芭芭拉強調，空服員的工作並不是幫乘客搬行李，如果你沒辦法提起自己的行李，那就代表它太重了，「旅行前，在家裡做個測試。如果你無法把包包舉過頭頂，考慮拿出一些物品。如果沒辦法，就把它當成托運行李。」

萬一每位乘客都要求幫忙，空服員每趟飛行，可能要搬數百公斤的行李，「如果他們受傷了，就無法繼續工作。更糟的是，如果他們在幫助乘客時傷到自己，航空公司也不會負責。儘管許多空服員很樂意幫忙，他們卻沒有義務這麼做。所以，如果你沒辦法處理自己的行李，為什麼別人就應該幫你？」