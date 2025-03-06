婦女節限定！新北「植感圖書館」療癒手作　借書即可免費參加

▲「植想遇見妳！」新北圖書館婦女節推療癒手作，借書即可免費參加。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接38婦女節與植樹節，三重五常「植感圖書館」特別為女性朋友推出專屬的「植想遇見妳」植栽手作課程，邀請平時忙於家庭或是工作的女性朋友，暫時放下手邊的工作到圖書館來讀一本好書，靜下心來與自己對話；種一盆療癒盆栽，感受手作的樂趣與放鬆，讓自己充電，做自己喜歡的事情，好好照顧自己的心情。借書便可以免費參加。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，現代女性身兼多職，尤其職業婦女更是工作家庭兩頭燒，每天分秒必爭，幾乎沒有屬於自己、能夠喘口氣的時刻。響應一年一度的國際婦女節，在這個女性專屬的節日，三重五常「植感圖書館」特別推出女性限定的療癒手作活動，讓繁忙的現代女性可以從閱讀中汲取養分，調適身心，好好關愛自己。

三重五常分館「植想遇見妳」療癒手作植栽，包括3月8日「多肉組盆」，將帶大家打造一盆屬於自己的療癒多肉盆栽；3月15日「植物拓染」，則用植物當原料，創作出獨一無二的植物手提袋；3月22日「永生花玻璃盅」，為超浪漫永生花玻璃盅手作課程，製作專屬的美麗，即日起只要借5本書便可免費報名參加！另外，3月8日起至3月31日止，只要到三重五常分館借5本書，便可獲得「古典花語書籤」；借10本書，即可獲得多肉盆栽。

現代人壓力大，手作美學可以為忙碌生活中的調和劑，有愈來愈多民眾在工作之餘透過手作紓壓，蘆洲集賢分館因此特別於館內打造了「手創空間」，提供造紙機、隨身活版印刷機、打字機、名片機、刀模機等手作器材、機具，讓民眾免費體驗。迎接婦女節與植樹節到來，蘆洲集賢分館也特別準備文青手作風格印章歡迎女性朋友一起來玩印章紓壓，做出美美的卡片，享受手作的樂趣。

另外，從3月7日起至3月28日止還有「女性影展」，精選4部展現柔性力量的女力電影，包括3月7日「舞動女孩」、3月14日「閃亮女聲」、3月21日「我的嗝嗝老師」以及3月28日「失業女王聯盟。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。