冰棒棍變織布機！新北十三行博物館限定手作　體驗編織玩創意

▲新北十三行博物館推出十三綠時尚「負重織遠-手作編織」體驗活動。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

您是否曾想過，現代奧運田徑賽事中的競技項目，其實源自遠古人類追捕獵物的生存本能？而時尚伸展台上的編織元素，靈感可能來自於千年前的史前工藝？新北市立十三行博物館推出十三綠時尚「負重織遠-手作編織」體驗活動，自3月起每周六、日及國定假日揭開千年前的負重時尚密碼，透過多元體驗引領民眾探尋運動競技的演化軌跡，親手復刻古法編織工藝，交織成獨具匠心的綠時尚作品。

十三行博物館現正展出的「運動競化論-古代生活與現代競技特展」，以考古視角解構運動文明的發展脈絡，系統性梳理從史前時期為生存需求衍生的搬運、狩獵、奔跑等基礎技能，如何歷經數千年淬煉蛻變為現代舉重、射箭等競技項目，詮釋人類將生存本能昇華為體能挑戰與文化象徵。

▲用冰棒棍製成迷你織布機，編織出兼具實用與美學的幾何紋杯墊。

作為特展延伸活動，十三綠時尚「負重織遠-手作編織」體驗活動特別重現古代「人體運輸術」，參與者將化身史前搬運達人，體驗頭頂陶罐平衡行走的趣味挑戰，感受負重在古代生活中的重要性與實用性；其次透過操作傳統織帶機，探索傳統文化的魅力。此外，活動更將帶領民眾體驗「廢材大變身」的環保妙招，將日常隨手可得的冰棒棍搖身一變成為迷你織布機，編織出兼具實用與美學的幾何紋杯墊，實踐「源頭減量、物盡其用」的綠色哲學，體會「永續時尚」的簡單之美。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，在全球永續發展成為顯學的當下，重新連結並活用傳統智慧更顯重要。此次活動精心融合文化傳承、手作創意與環境教育，讓民眾在編織中找到過去與未來的連結，不僅了解史前工藝之美，更深刻體悟SDGs目標中「責任消費」與「永續城市」的當代意義。

十三綠時尚「負重織遠-手作編織」體驗活動3至4月每周六、日及國定假日辦理，每日3場，每場20人，體驗價120元。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或臉書「新北市立十三行博物館」粉絲專頁查詢。

▲體驗頭頂陶罐平衡行走的趣味挑戰，感受負重在古代生活中的重要性。