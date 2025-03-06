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日本滑雪場非法教練橫行　低價中文課程吸引遊客

北海道二世谷滑雪場出現大批未經認證的滑雪教練。（示意圖／報系資料照）

▲北海道二世谷滑雪場出現大批未經認證的滑雪教練。（示意圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

北海道二世谷（新雪谷）滑雪勝地近期出現大批未經認證的中國籍滑雪教練，以「中文授課、低價學費」的方式吸引遊客，規模之大難以取締，讓正規滑雪學校業者十分頭痛。

根據日媒《日刊現代》報導，二世谷4座滑雪場共有42所合法滑雪學校，所有業者需登記在案，負責人除了需要取得認證資格，每所學校還至少要聘請10名以上教練，並依法替員工投保、購買纜車季票等，且所有員工都需具備日語能力與合法工作許可。

不過，近來有大批未經認證的中國籍滑雪教練湧入，用手機預約與支付費用，教學全程使用中文，讓日本當局難以判斷是商業行為還是朋友交流，當地人稱其為「海盜滑雪學校」。

據悉，即使滑雪場方發現可疑人士，對方通常會辯稱「和家人朋友滑雪」、「沒有收錢」，導致取締相當困難。這些非法教練半天課程僅收6000日圓（約新台幣1326元），家庭團體課約2萬日圓（約新台幣4421元），價格不到正規滑雪學校的一半，吸引許多外國遊客報名參加。

這些非法教練組織嚴密，不但準備好一套應對說詞，還會在群組內分享取締人員的照片、用假名購買纜車票、隨時更換衣物規避查緝。對此，滑雪學校業者無奈表示「我們能做的就是告訴顧客，除非他們是找通過認證的學校教學，否則我們無法保證教學品質或安全」。

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