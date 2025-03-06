大學畢業到早餐店上班！妹子嘆迷茫「像退休」　網見薪水：撐下去

▲原PO表示，她大學畢業後去連鎖早餐店上班，生活完全沒目標。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，她大學畢業後到連鎖早餐店上班，月薪3.8萬，做了半年多，還是完全沒有目標，錢也沒存多少，生活彷彿提前「步入退休」狀態，對未來感到迷茫，「換了工作也不知道自己能去哪裡、適合什麼工作。」貼文曝光，網友都認為早餐店薪資給得很不錯，要她撐下去。

原PO在Dcard以「畢業後在早餐店上班，越來越迷茫」為題發文，表示去年6月她大學畢業後，就在家附近的連鎖早餐店上班，想說因為不知道要幹嘛，先存點錢，但做了半年多還是沒目標，大部分錢都還貸，「說是要學新事物，也完全沒動力，也有可能是不知道能學什麼，適合自己的是什麼，才導致完全沒動力。」

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原PO表示，早餐店忙的時候很忙，閒的時候一直滑手機，上班完全沒有成就感，「現在的工作已經上手了，換了工作也不知道自己能去哪裡、適合什麼工作會不會換了工作之後薪水沒早餐店高，現在在早餐店的薪水是3萬8（含獎金），也有點擔心現在換工作之後薪水會比早餐店低。」

貼文一出，網友皆認為早餐店提供的薪資很不錯，「妳目前薪水還不錯，可以邊存點錢邊想之後要做什麼工作，給自己一點時間」、「做連鎖餐飲應該也不會沒前途，至少我以前任職在一家上市連鎖餐飲總公司行銷部門的主管就是店員出身」、「其實能在早餐店上班蠻厲害的欸手腳要快」、「要不自己開一家」、「趁年輕，多嘗試其他工作」、「我覺得很棒啊，而且換工作薪水可能很難到3萬8，我覺得做早餐店很棒，還是的顧慮是什麼？」

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