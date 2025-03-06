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成本才2元？巴黎世家推「奢華髮夾」要價1.1萬　熱銷到缺貨

巴黎世家推出新品「BB髮夾」。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲巴黎世家推出新品「BB髮夾」。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

圖文／CTWANT

歐洲奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）近日推出新品，是一款髮夾，外觀看起來與童年戴的平價髮夾差不多，但要價竟高達350美元（約1.1萬新台幣），掀起網友熱議。

據了解，這款「BB髮夾」尺寸長9.9cm、高0.7cm、寬0.2cm，材質為不銹鋼，看起來與普通髮夾沒兩樣，唯一特色就是上面印有「BB Balenciaga」標識。

髮夾售價350美元。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

▲髮夾售價350美元。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

不過，搜尋淘寶、京東等電商平台，同款髮夾的售價大多為5元人民幣10支裝，也就是說平均每支髮夾的成本僅0.5元人民幣（約2元新台幣）。更扯的是，該款髮夾在中國多地顯示「庫存緊張」，上一季推出的同款粉紅色髮夾更是賣到缺貨。

消息一出，在陸網引發一番討論，網友紛紛吐槽：「說實話真不怎麼樣」、「這髮夾除了牌子，和地攤貨有啥區別？2700元（人民幣）買個不銹鋼髮夾，巴黎世家這是在考驗消費者的智商嗎？」、「只有洗錢才能說明白這事」、「奢侈品，不騙窮人」、「坑不到我這樣的窮」、「明明可以直接搶的，卻還送你一對髮夾」。

事實上，巴黎世家先前也推出各種類似產品，被網友嘲諷是在賣「智商稅」，包括一款Towel半身裙，線上售價為925美元（約3萬新台幣）；為了宣傳環保活動推出的限量版運動鞋，最為破舊的價格要1850美元（約6萬新台幣），被調侃「流浪漢看了都搖頭」；還有一款名為「Trash Pouch」的包包，售價高達1790美元（約5.9萬新台幣）。

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