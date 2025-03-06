全民忙打詐銀行反成拖油瓶　北市一年20件烏龍案害警揹鍋

▲詐騙車手常使用ATM領取贓款，警方因而時常需要向銀行索取ATM編號以追蹤犯嫌行蹤，如今卻發生多起烏龍案件，增加打詐困難。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

詐騙集團日漸猖獗，嚴重危害國人生命和財產安全，積極打詐已成全民共識，各地警方更被詐欺案件壓的喘不過氣，更得靠各金融機構配合攔阻以鎖定車手，但銀行如今反成「打詐拖油瓶」。據了解，北市2024年發生約20起銀行誤給ATM機台編號案件，不但害打詐做白工，更導致無辜民眾被誤認車手，讓警方慘成「揹鍋俠」。

據了解，北市日前發生一起銀行給錯ATM機台編號，導致警方根據銀行所給之資料循線追蹤時，誤將恰好也在同一時段前往操作ATM的無辜民眾認作是車手，形成一齣鬧劇，導致民眾對警方難以諒解，給錯機台編號的烏龍更並非首次。

知情人士透露，以台北市市區車手提領熱點來看，蛋黃區警分局一年下來約有4至5件銀行給錯資料之情形，蛋白區分局每年也有2到3件，每年台北市就有約20件。

給錯機台編號往往發生在ATM位子或更新機台時，銀行端時常忘記更新相關清冊，員警們投入大量人力調查，總要等到調查結果與銀行給的資料有明顯落差，這才會發現錯誤，調查進度又回到原點。

▲詐騙集團如今已成國安危機，警方為打擊詐騙疲於奔命，呼籲全民投入打詐，共同守護國人財產安全。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

知情人士表示，警方要向銀行調閱資料並不容易，公文往返就已費力耗時，若碰上銀行態度消極，拿到資料往往就得耗費10天半個月，如又碰上給錯編號的烏龍，車手在這一來一回間早跑得無影無蹤，恐還有無數民眾在此過程中受害。

而每當打詐不力，警方往往又成為眾矢之的，基層員警無奈表示，民眾往往不認為銀行端與打詐有關，只會怪罪警方消極，賴清德總統日前在署務會議上發表的「詐騙破案率僅1.3％」說法不只抹滅警界上下的努力，更嚴重打擊第一線士氣。

「但，打詐絕對不是只有警察的事。」基層員警無奈表示，打詐需要全民合作、各界齊心，但每每開會提到相關責任與源頭攔阻，有關單位「推得比什麼還勤，反正警察最好推」。

基層員警透露行員面對顧客的不正常金流活動，會被要求關懷提問，但只要面對顧客質疑，行員往往僅是「形式上的關懷提問」，等到顧客意識被騙還是得靠警方收拾善後。

「只要銀行不改以客為尊、金管會不針對金融活動進行有條件限縮，最終活躍的只會是詐欺金融活動，而不是所謂的正常金融活動。」基層員警呼籲，積極打詐已是全民共識，希望金融體系從制度上改革組詐，也希望銀行能更投入打詐行列，共同守護國人的財產安全。

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