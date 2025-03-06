LIVE／根留台灣面向世界！　賴總統、魏哲家1700記者會

記者郭運興／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家日前在美國白宮宣布，將擴大對美投資1000億美元，引發外界擔憂台灣產業遭掏空、台積電變美積電等。針對各界的疑慮，行政院長卓榮泰強調「根留台灣、壯大台灣，是國家政府跟產業界共同的立場，這個立場決不動搖」，而總統賴清德6日傍晚5點將偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，《ETtoday新聞雲》將為讀者全程直播。

▼總統賴清德偕同台積電董事長暨總裁魏哲家，於總統府大禮堂召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

魏哲家日前與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面時，宣布將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），計畫於未來數年內新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及一間主要研發中心。

面對川普準備對晶片課高關稅的壓力，賴政府在事前也做足溝通工作，總統賴清德除了責成行政院，邀集相關業者進行深度座，並由國安會統籌跨部會小組來因應外，他也親自拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，商討對策，進行相關的佈局。

行政院長卓榮泰今（6日）也在院會強調，「台積電布局全世界的前提是『根留台灣』」，全球研發中心就是在台灣，台灣就是整個世界科技晶片製造最重要的基地，根據民間機構的調查表示，2035年台積電在台灣產能比重仍然會高於80%。

卓榮泰提到，過去一段時間包含他本人和副院長、秘書長、經濟部長、國發會主委都跟產業界進行頻繁的接觸，充分瞭解到產業根留台灣、向世界發展的重要性，「我們讓產業界了解，政府期待台灣必須保持關鍵技術的地位，台灣在世界產業鏈的地位也必須要全力維護。」

卓榮泰強調，因此，民間產業對世界的布局，政府都充分瞭解，也掌握到各方訊息，並給予適當協助，藉此將台灣的力量向世界延伸，建造民主的產業供應鏈，這是台灣的利益，也是全世界共同的利益。

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）