台積電赴美投資千億變美積電？　賴清德、魏哲家5點開記者會釋疑

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮宣布，將擴大對美投資1000億美元，儘管政府再三強調先進製程、研發中心依然會在台灣，但仍引發外界擔憂台灣產業遭掏空、台積電變美積電等。針對各界的疑慮，總統賴清德6日傍晚5點將偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。

魏哲家日前與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會面時，宣布將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），計畫於未來數年內新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及一間主要研發中心。

面對川普的緊逼，賴政府在事前也做足溝通工作，總統賴清德除了責成行政院，邀集相關業者進行深度座，並由國安會統籌跨部會小組來因應外，他也親自拜訪台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，商討對策，進行相關的佈局。

行政院長卓榮泰日前表示，凡是有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且予以必要協助；卓強調，不論我國的先進產業或其他產業如何做全球佈局，「根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府跟產業界共同的立場，這個立場決不動搖，會持續加強跟深化」。