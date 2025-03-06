台積電害熊本人無法看醫生？地價飆漲、醫院藥局紛撤出

▲台積電害慘熊本人沒辦法看醫生？地價2倍飆漲，醫院藥局紛撤出。（圖／翻自台積電臉書）

圖文／鏡週刊

台積電進駐日本熊本菊陽町設廠已滿1年，更被當地政府與社會視為是「重要明燈產業」，不過現在民生上也陸續發生問題，包括地價、租金飆漲，導致在地的醫療院所不堪負荷，紛紛撤出，讓民眾擔憂「以後不知道去哪裡看醫生、買藥」。

據《RKK熊本放送》報導，一名在熊本菊陽町「光之森」地區經營藥局20年的代表就指出，原本看到台積電來設廠，大家都相當開心，也看好前景，但沒想到接下來面對的就是租金高漲問題。報導指出，這間藥局原本是當地居民仰賴的藥局之一，但代表也承認，因為不堪租金過高的負荷，決定在去年5月結束營業。

當地不動產公司「Azumacity」就提到，光之森地區的商業用地，從2020年一坪40萬日圓（約新台幣8.8萬元），到了2024年直接飆到一坪80萬日圓（約新台幣17.6萬元），地價直接翻倍。據悉除了上述的藥局，另外還有兩間醫院也關閉，其中一項原因就是不堪租金飆漲。

▲當地醫療院所紛紛撤出。（圖／翻自《RKK熊本放送》）

因此，當地民眾也表達不安，因為過往經常倚賴的醫院、診所和藥局，現在紛紛撤出，就有民眾說：「以後要去哪裡看病呢？」、「原本看到地方有發展很開心，但現在醫療院所都撤出了，實在有點傷腦筋！以後該怎麼辦？」菊池郡市醫師會會長樽美光一也提到，醫療院所無法像民間商業場所一樣，說漲價就漲價，每項醫療行為都有國家公定的價格，所以如遇到人事、材料、地租漲價等問題，醫療院所的開銷負擔就會吃不消。

此外，一名原本在菊陽町原水地區經營收容流浪狗中心的生松義浩，他也表示附近地價都是2-3倍在漲。生松也因為租金高漲問題，在去年5月透過朋友介紹，將收容中心搬到城南町一間老舊民宅。



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