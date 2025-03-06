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台商兄弟賣毒辣椒粉！廠房機器整批75萬拍定　家族土地也將抵債

▲▼高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局於津棧、佳廣等公司查獲毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄海順國際食品公司從中國進口含致癌物蘇丹紅，製成違規辣椒粉後販售，遭衛生局重罰8172萬元，並移送行政執行署高雄分署執行。昨(5日)公開拍賣廠房機器設備30件，順利以75萬元拍定，但仍欠4582萬餘元，未來家族土地房產也會面臨拍賣抵債。

台灣「龍海同記」負責人李彥廷及其兄長李士銘，在大陸經營同名公司，涉嫌自2022年2月起，透過旗下津棧、廣元等公司，進口含蘇丹紅的違規辣椒粉。李彥廷為規避查緝，先將辣椒粉運至香港，再轉運回台，並偽造出貨商資訊，甚至更換送驗樣品，使約101公噸違規辣椒粉流入市面。

▲▼津棧,蘇丹紅,李彥廷，檢方於李彥廷前妻家天花板搜出大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼檢方於李彥廷前妻家天花板搜出大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼津棧,蘇丹紅,李彥廷，檢方於李彥廷前妻家天花板搜出大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄地檢署調查發現，李彥廷在交保後，與妻子火速離婚，並將2800多萬元定存解除後提領，其中2160萬元藏於「前妻」住處天花板，部分款項則藏於女醫師密友的保時捷名車上。檢方緊急查扣其名下資產，包含現金、名車等，總計1億3480萬元。

李彥廷名下公司因違反食安法，遭高雄市衛生局多次開罰，罰金累積達8172萬元。檢調估計，其不法所得近4000萬元，已向法院聲請沒收，並建請法院對其涉案6家公司各科2億元罰金，總計12億元。

▲▼執行署高雄分署昨日拍賣海順公司廠房30台機器，最後以整批75萬元拍定。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼執行署高雄分署昨日拍賣海順公司廠房30台機器，最後以整批75萬元拍定。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼執行署高雄分署昨日拍賣海順公司廠房30台機器，最後以整批75萬元拍定。（圖／記者許宥孺翻攝）

行政罰部分，高雄市衛生局已將罰款移送行政執行署高雄分署執行。高雄分署除執行海順公司存款、應收帳款並查扣廠房機器設備及位於大樹區土地，執行受償金額計134萬7829元，但還欠4657萬7217元。

高雄分署於5日就查扣的粉體混合機、包裝機、堆高機等30件機器設備進行第一次拍賣，鑑價公司認為殘值還有73萬元，現場登記應買民眾從20萬元開始喊價，最終以75萬元順利拍定。

高雄分署表示，義務人仍欠4582萬餘元，但其家族在大樹區還有一筆臨路的有價值土地，目前已遭檢方查扣，未來也將拍賣償還所欠罰款。

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