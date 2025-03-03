「為什麼他原本好好的，卻變得很冷淡？」揭曉12星座已讀不回的原因

▲以前聊得很熱絡的朋友突然變冷淡，都不回訊息了！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

對方剛開始對你熱情滿滿、噓寒問暖，讓你覺得關係正朝著甜蜜發展，結果沒多久態度大轉變，開始已讀不回、互動冷淡，甚至像變了一個人，有網友在社群問「以前聊得很熱絡的朋友突然變冷淡，回覆從『秒回』變成『已讀』再變成「完全不回」，是不是自己哪裡做錯了？」其實，這並不是你做錯了什麼，而是12星座對「感覺」的定義不同，有些人原本有興趣，但後來發現「不適合」，選擇默默退場，《星座好朋友》分析12星座態度轉冷的真相，快來看看他對你是真的有感情！

金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座：其實只是「外型」或「感覺」的喜歡

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這幾個星座在感情上，對「喜歡」的定義很模糊，有時候產生的情愫，可能只是因為對方的外型很符合他們的審美，或是在相處時感覺不錯，氣氛剛好對了，但這並不代表他們已經動了真情！追求他們的人，常常以為自己勝券在握，結果卻突然被一句「其實沒那個意思」無情打發，其實，這幾個星座很多時候連自己都搞不清楚心意，他們可能只是享受當下的互動，卻未曾想過要發展成真正的感情。

雙子座、處女座、射手座、雙魚座：其實只是「友情」或「默契」的喜歡

這幾個星座在感情上，很容易把「友情」錯當成「好感」，他們可以在你面前完全做自己，無話不談、互開玩笑、一起抱怨生活，甚至有著超強默契，讓人誤以為關係正在發展成愛情，但其實這些都只是朋友的信任，而非真正的愛意，追求這些星座的人，最容易碰壁的原因，就是他們不想打破這種超友誼的平衡，他們享受這種自在的相處模式，但內心卻對「愛情」毫無頭緒，甚至分不清是友情還是曖昧，如果你真的喜歡他們，就要有心理準備，因為他們的「好」，即使再貼心、再超出朋友界線，可能都只是朋友之間的默契，而非戀愛訊號！

牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座：其實只是「同情」或「關心」的喜歡

這幾個星座天生就擁有溫暖體貼的性格，對朋友總是多一點關心、多一點照顧，甚至讓人誤以為自己在他們心中是特別的存在，他們對很多人都很好，不一定代表真正的愛意，也許你會覺得他們對你特別貼心、特別在意你的感受，但其實，真正喜歡他們的人，往往會陷入「他是不是對我有意思？」，但最後才發現，這只是他們的習慣性體貼，可能只是出於善意與同情，這份溫柔從來都不只屬於你！