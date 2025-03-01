屏東分署123拍賣　枋山魚塭只要2776萬...最後一拍

▲屏東縣枋山鄉莿桐段的魚塭 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署3月份123聯合拍賣會，將於3月4日（週二）下午3時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室登場。當天最受矚目之拍賣標的係位於屏東縣枋山鄉莿桐段之魚塭，本次將進行最後一拍，底價2776萬5760元，籲請有興趣投標的民眾把握難得的機會。

屏東執行分署表示，3月4日上午10時30分，將在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣中華汽車(型式:CR24H5ARU)1輛(有車鑰匙)及光陽機車(車款：CUE125)，機會難得，有代步需求的民眾千萬不要錯過。

另有陽信商銀的股票也將進行拍賣，合計271股。同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，其中最受矚目的拍賣標的係位於屏東縣枋山鄉莿桐段273地號等16筆土地及56建號之房屋將進行最後一次拍賣，底價合計2776萬5760元，坐落之土地大部分為養殖魚塭，由第三人養殖烏魚中，部分為空地，部分土地尚有第三人之建物坐落其上，因養殖魚塭及建物現為第三人使用中，拍定後不點交，請應買人注意。此外，還有位於屏東縣高樹鄉長榮段403等5筆地號土地及屏東縣里港鄉磚仔地段634地號1筆土地，也將進行拍賣，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.gov.tw/）查詢相關拍賣訊息。