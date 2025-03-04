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士林分署拍賣會創佳績！紅富海非法吸金商辦秒成交　國庫進帳破億

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署拍賣會熱鬧滾滾「紅富海」商辦、「獨身貴族」精品通通出清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

買氣超旺！法務部行政執行署士林分署於今（4日）舉辦元宵節後首場「123聯合拍賣會」，現場人潮湧現，吸引超過50名民眾競標，成功拍定多項動產與不動產，總成交金額高達1億327萬餘元，不僅落實公權力執行，也為國庫挹注可觀收入。

本次拍賣會最受矚目的不動產標的，為苗栗地檢署囑託士林分署拍賣的「紅富海」集團相關資產。該集團涉及非法吸金上百億元，其負責人名下位於新北市淡水「安泰登峰社區」、鄰近紅樹林捷運站的8間商辦連通樓房，在本次第二次拍賣中，共有4間順利拍出，成交價分別為1,671萬餘元、1,853萬餘元、1,709萬餘元及1,501萬餘元，總計6,736萬餘元，另4間則將於4月1日進行第三次拍賣；此外，新北市汐止區遠雄U-TOWN廣場19樓大坪數住宅，因地段優越，在第二次拍賣即以3,588萬元順利成交。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署拍定紅富海集團「安泰登峰」商辦大樓4間連通樓房。 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除不動產交易，曾風靡一時的知名服飾品牌「獨身貴族」因積欠勞健保費達207萬餘元，無力償還，公司庫存商品遭依法拍賣。本次冬季服飾拍賣無底價起標，引發現場競價熱潮，經過49輪激烈競爭，最終27件服飾、包款及飾品以5,200元成功拍定。該品牌夏季新品拍賣預計於4月1日進行，備受關注。

此外，網路品牌live&Unknown女裝共計1,000餘件大衣、外套、毛衣等服飾，也吸引民眾趁換季撿便宜，最終53件商品拍出，合計成交3,100元。

士林分署表示，每月第一週週二下午3時，皆會舉辦「123聯合拍賣會」，民眾可至士林分署官網或臉書專頁查詢最新拍賣資訊。

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