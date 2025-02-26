陽明山天籟社區10坪屋！首拍底價180萬　3／3基隆開標

▲陽明山天籟社區1樓住宅10坪建物，首拍底價180萬，3月3日基隆辦公室開放投標。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供）

記者郭世賢／新北報導

法務部行政執行署宜蘭分署將於3月3日上午11時在基隆辦公室舉行不動產拍賣會，其中一項拍賣標的為位於陽明山天籟渡假酒店旁的「天籟社區」內一間約10坪的1樓建物。該建物登記為住家用，屋齡約28年，拍賣底價定為180萬元，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。

宜蘭分署指出，此次拍賣的1樓建物面積約10坪（含基地），地址為新北市金山區山城路90巷16號1樓，位於知名的陽明山天籟渡假酒店旁的「陽明山國家山莊」（亦稱天籟社區）內。該建物原為寶成建設股份有限公司所有，因公司欠繳地價稅25萬餘元，經移送宜蘭分署執行拍賣，此次為首次拍賣，底價為180萬元。

行政執行官鄧順生指出，該建物登記用途為住家用，屋齡約28年，位置鄰近山城路及地下停車場入口處，目前由社區管理中心無償使用。建物現有兩道門可供進出，社區居民除可經由該建物進出外，亦可通過旁邊的走道或地下室電梯進出社區。值得注意的是，該建物並非社區的唯一出入口，因此不會影響社區居民的日常通行。歡迎有興趣的民眾到場參與投標。

鄧順生進一步說明，宜蘭分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱「法務部行政執行署宜蘭分署」官網或「法務部行政執行署／拍賣公告」查詢系統」相關拍賣訊息。