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豪宅、時尚衣、塔位應有盡有！　士林行政分署3／4拍賣等你競標

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲富海集團「安泰登峰」商辦大樓8間連通捷運宅等你來競標。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署（下稱士林分署）將於3月4日（星期二）下午3時，在該分署一樓拍賣室舉行元宵節後首場「123聯合拍賣會」。本次拍賣標的多元，包括學區宅、捷運宅、名品服飾、上千件全新女裝，以及靈骨塔位等，價格親民，無論是投資置產、時尚選購或實際需求，皆為難得機會。

本次拍賣會涵蓋50件「獨身貴族」品牌服飾、時尚包款、精美飾品與高質感圍巾，均採無底價競標。此外，83個隨身收納包，每個僅售10元，而超過1,000件live&Unknown等網路品牌全新女裝，包括大衣、禦寒外套、毛衣及洋裝，適合S或M號身形，每件僅100元。另有2016年出廠、排氣量1,798cc的中華轎車，提供實用且划算的購車選擇。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲時尚衣便宜帶回家 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次不動產拍賣涵蓋北市與新北市的住宅與商辦，適合不同需求的買家。其中，新北市淡水區英專路兩層樓房屋，總坪數約46.76坪，鄰近鄧公國小、淡江大學與淡水捷運站，為第4次拍賣，底價1,827.4萬元，適合自住與投資。新北市汐止區新台五路大坪數住宅，坪數達107.3坪，距離汐科火車站步行不到10分鐘，目前為第2次拍賣，底價3,480萬元。

此外，位於紅樹林捷運站對面的「安泰登峰」商辦大樓，為潤泰建設興建，此次拍賣8間連通房，每間坪數介於83至140坪，底價1,288萬元至1,984萬元，每坪單價約14萬至15萬元，低於市場行情，適合自用與投資。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲12個宜城墓園股份有限公司的靈骨塔塔位。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次拍賣還包括12個宜城墓園股份有限公司的靈骨塔塔位，底價20萬5,600元，遠低於市場行情。此外，新北市八里區、三芝區及北市南港區共有27筆土地可供建設、投資或種植，標的選擇多樣。

動產競標採現場喊價或變賣方式，不動產則可透過通訊或現場投標。士林分署提醒，動產競標者須攜帶身分證件至現場登記領取號碼牌。不動產通訊投標者需至士林分署網站下載文件，填妥後於開標前1日，以雙掛號寄送至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期無效。

此次拍賣機會難得，標的多元，歡迎民眾踴躍參與。詳情可至士林分署官網查詢。

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