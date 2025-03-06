快訊／核三廠「濃煙狂竄」！起火原因曝光　疑切割廢材火星釀禍

記者陳崑福、莊智勝、劉人豪／屏東報導

屏東縣恆春鎮第三核能發電廠今(6日)上午傳出火警，現場竄出大量焦黑濃煙，警消獲報後已出動人車到場搶救。初步了解，起火原因疑似是核三廠人員載運廢材、包括鐵製品等，到廠區外處理，利用乙炔進行切割時，由於旁邊有廢油，噴濺的火星不慎引發燃燒，因此產生濃煙。目前現場詳細情況仍然不明。

▲核三廠火警。（圖／潘姓民眾提供）

目擊的潘姓民眾表示，他在約1公里外，明顯可見大量濃煙竄出，火勢不小，幾乎恆春半島的警消都出動了，直呼「核三廠著火不是小事情！」