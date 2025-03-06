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竹聯幫主黃少岑告別式！治喪主委柯建銘現身　張安樂、鄭麗文到場

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

竹聯幫幫主黃少岑（綽號么哥）2月4日病逝，享壽75歲，日前訃文公開後，黃少岑治喪委員會名單超級顯赫，包含榮譽主任委員王金平、主任委員柯建銘、副主任則包括民進黨的段宜康、黃承國，國民黨的連勝文、洪秀柱，以及商界代表尹衍樑都名列其中。今（6）日於北市懷愛館景明廳舉辦告別式，除了有約有千名黑衣人外，民進黨團總召柯建銘、統促黨主席「白狼」張安樂，也到場送行。

▲▼ 黃少岑告別式 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃少岑告別式，治喪委員會主委柯建銘到場。（圖／記者黃彥傑攝）

黃少岑2月4日在台北榮總因病過世，治喪委員會名單包含前高階警官、各黨政治人物、立法委員、縣市議員，除了有王金平、柯建銘、段宜康、黃承國、連勝文、洪秀柱、謝立功，以及商界代表尹衍樑，而接班竹聯幫龍頭的劉振南，則曾任侯友宜競選總部顧問。

▲▼ 黃少岑告別式 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張安樂現身黃少岑告別式。（圖／記者黃彥傑攝）

竹聯幫主黃少岑治喪委員會的委員身分均是藍綠知名政治人物和民意代表，也凸顯黃的政商關係良好、人脈廣闊。今告別式於北市懷愛館景明廳舉辦，約有千名黑衣人到場送行，柯建銘日前因腳傷開刀，今在旁人攙扶下拄著拐杖出席，而鄭麗文、張安樂也現身會場。

▲▼ 鄭麗文 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲鄭麗文也是治喪委員之一。（圖／記者黃彥傑攝）

治喪委員則包含：丁廣鋐、刁建生、牛煦庭、王炳漢、王傑、白珮茹、朱達安、何勝豐、余文榮、余邦彥、吳俊立、吳琪銘、呂玉玲、李正林、李伯毅、李明賢、李長麟、李彥秀、李乾龍、李德維、李曉鐘、汪佳育、谷家華、林平候、林正杰、林命群、林宜瑾、林昭賢、林逢春、邱志偉、邱昌其、邱奕勝、邱若、金瑞隆、胡鴻仁、范邦宇、徐弘庭、馬述康、高人傑、張峻、張斯綱、梁懷、莊瑞雄、許淑華、陳志鴻、陳亮旭、陳鴻源、麥升陽、費鴻泰、馮寄台、黃希文、黃凱、楊仁烽、葉林傳、劉慶璋、潘一全、蔡錦賢、蔡鎮宇、蔣根煌、鄧儒宗、鄭正鈐、鄭麗文、鮑泰鈞、戴錫欽、謝立功、魏仁宇、羅昌鑑、羅智強、嚴崇瑞、蘇俊龍。

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