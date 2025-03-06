竹聯幫主黃少岑告別式！治喪主委柯建銘現身　張安樂、鄭麗文到場

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

竹聯幫幫主黃少岑（綽號么哥）2月4日病逝，享壽75歲，日前訃文公開後，黃少岑治喪委員會名單超級顯赫，包含榮譽主任委員王金平、主任委員柯建銘、副主任則包括民進黨的段宜康、黃承國，國民黨的連勝文、洪秀柱，以及商界代表尹衍樑都名列其中。今（6）日於北市懷愛館景明廳舉辦告別式，除了有約有千名黑衣人外，民進黨團總召柯建銘、統促黨主席「白狼」張安樂，也到場送行。

▲黃少岑告別式，治喪委員會主委柯建銘到場。（圖／記者黃彥傑攝）

黃少岑2月4日在台北榮總因病過世，治喪委員會名單包含前高階警官、各黨政治人物、立法委員、縣市議員，除了有王金平、柯建銘、段宜康、黃承國、連勝文、洪秀柱、謝立功，以及商界代表尹衍樑，而接班竹聯幫龍頭的劉振南，則曾任侯友宜競選總部顧問。