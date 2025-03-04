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竹聯幫幫主黃少岑3／6告別式　北市動員4百警力任務編組

▲▼竹聯幫幫主黃少岑在喜來登舉辦壽宴，警派60人力蒐證。（圖／記者邱中岳攝）

▲竹聯幫幫主黃少岑6日舉辦告別式，北市警力動員400人「逐一盤查」。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫幫主黃少岑（綽號么哥）2月4日病逝，隨即移靈至北市慈恩園生命紀念館，並在紀念館裡架設靈堂，每天由各堂口派人輪值守靈，3月6日於北市懷愛館景明廳舉辦告別式，預計將會有許多社會人士前往悼念，有不排除也香港、日本的好友來台致意。

黃少岑病逝後，在幫眾協助之下移靈至慈恩園生命紀念館設置靈堂，將於3月5日轉往福州山萬善堂，6日將舉辦告別式，地點在北市殯儀館懷愛館景明廳舉行，警方估計將會有許多政商與社會人士前往致意悼念。

警方表示，「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」之規定，以「不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加」原則，積極約制會場不得有明示、暗示之幫派旗幟、服飾及標語等，花籃（圈）及芳名錄上不得出現幫派名稱或相關公司字樣。

此外，在告別式亦不得以幫派公司名稱參與公祭等情；期間於2月13日至2月22日威力執行靖城掃黑專案，擴大臨檢幫派重點場所，加強注蒐情資，嚴防幫派組合藉機相互串聯、壯大聲勢等，期能有效掌握幫派動態，避免聚眾滋事等情況發生。

北市警局長李西河指示大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，總計逾400名警力組成任務編組，並報請台北地方檢察署檢察官指揮，妥適規劃優勢警力縝密部署。

警方也將告別式相關處所及告別式現場劃設分區編組，針對可疑人、車進行盤查，如發現有動員未成年人參與，或有明示暗示為犯罪組織等情，將立即攔檢調查並依法偵處。

另為維護會場周邊及主要道路交通秩序，將加強疏導交通及管制出入動線，採高強度之情蒐、巡邏、臨（路）檢等必要性執法作為，以遏止幫派組織藉機高調聚眾滋事，充分展現警方嚴辦決心。

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