黃少岑告別式一大片「黑色傘海」　400警監控人臉辨識連抓2通緝犯

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑2月4日病逝，今(6日)於北市懷愛館景明廳舉辦告別式，約有千名黑衣人到場送行，現場一片「黑色傘海」，場面相當壯觀；為防止幫派鬧事，北市警方不敢大意，部署400名警力在周遭排查，並利用臉部辨識系統盤查，稍早於現場成功逮獲2名通緝犯，當即將2人帶回。

▲竹聯幫幫主黃少岑告別式，現場一片黑色傘海。（圖／記者黃彥傑攝）

黃少岑2月4日在台北榮總因病過世，享壽75歲。黃少岑離世後，在幫眾協助之下移靈至慈恩園生命紀念館設置靈堂，並於今在北市懷愛館景明廳舉辦告別式。警方預估將會有許多政商社會人士到場憑弔，為防止幫派份子鬧事，因此部署400名警力組成任務編組，並報請台北地方檢察署檢察官指揮，規劃優勢警力在周遭進行排查。

▲警方在現場查獲詐欺通緝犯。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，現場警方使用臉部辨識系統進行盤查，拍完照片後上傳雲端系統，即可馬上判別身分，稍早於現場盤查到一名遭通緝的男子，立即將其帶回；隨後不久警方又查獲另名詐欺通緝犯，同樣帶回派出所。

黃少岑生前人脈廣闊，今告別式有逾千名黑衣人到場送行，現場一片「黑色傘海」，場面相當隆重。

▼黃少岑告別式於北市懷愛館景明廳舉辦。（圖／記者湯興漢攝）