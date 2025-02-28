5億高中生告別式賴母未現身　聲明感謝社會：放手不是放棄！

▲賴小弟今舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中賴姓「五億高中生」墜樓死亡案案情懸疑，賴母為幫愛兒伸冤，一直將遺體冰存未下葬，直至刑民事官司陸續有了結果，才決定在今天（28日）下午為其舉行告別式。不過，據了解，依照傳統習俗，避免白髮人送黑髮人，賴母今天不會到告別式現場，由賴小弟的堂姐代為處理事宜。

此外，本案歷經近2年偵訊、審判，高中生的遺體甚至冰存至今才火化，一直受到社會關注，賴母今也透過律師許哲維代發聲明，向社會大眾表示感謝，也訴說對愛子的思念之情。

以下為聲明全文：

有關賴小弟喪儀事宜，許哲維律師謹代家屬聲明如下 :

1、 為求命案真相，賴小弟已於冰櫃辛苦等待665 天。賴小弟的辛苦並沒有白費，夏嫌已經入獄服刑。

2、 等待665天，辛苦的不僅只有賴小弟，可憐天下父母心，賴媽媽看著愛子無法入土為安，心中百轉千迴的糾結，無庸贅言。再次致謝高大成法醫、黃健豪委員、賴順仁議員、莊競程博士。

3、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣臺中地方法院、臺灣臺中地方檢察署、臺中市政府警察 局第五分局， 尤其感謝每一位持續關注本案的台灣鄉親。放手不是放棄，毋寧是賴媽媽對賴小弟的不捨，祈望社會賢達 見諒。謹聲明如上，感恩您們！