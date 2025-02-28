5億高中生告別式！禮儀業者：冰666天已成屍乾　賴母常來祭拜

記者白珈陽、郭玗潔／桃園報導

台中「五億高中生」墜亡案，因賴母為釐清本案是否有他殺嫌疑，自費將賴小弟遺體從2023年5月冰存，並決定於今(28)日、冰存的第666天，為賴小弟舉行告別式，將遺體火化，轄區警特別派12警力到場維安。林姓禮儀業者表示，近日有許多民眾前來祭祀賴小弟，賴母也會來靈堂祭拜，不過賴小弟的遺體因冰存許久，已成屍乾。

▲台中「五億高中生」賴小弟告別式。（圖／資料照／記者許權毅攝）

今(28)日也是賴小弟遺體冰存的第666天，民俗專家廖大乙曾表示，今年恰巧是蛇年，屬於12生肖中第「6」個生肖，加上第666天共有4個數字「6」，4乘以6得到24，也符合1年有24節氣，賴家選擇在明天火化，象徵事件圓滿落幕。

▲林姓禮儀業者認為家屬選在今日舉行告別式，並沒有特別用意。（圖／記者白珈陽攝）

不過林姓禮儀業者說，會選在是因為今天比較沒有人、環境較不複雜，沒有特別用意，不過他也同意往生者較晚入土，對陽世親人較不利，且冰久了往生者遺體也會變屍乾。

林姓禮儀業者說，每個禮拜都有善心人士帶花束、糖果、餅乾祭祀賴小弟，賴母近日也都會到靈堂祭拜，不過因為習俗不許「白髮人送黑髮人」，今日賴母不會到場。

▲一路聲援賴小弟的民眾難過表示，希望司法能還賴小弟一個公道。（圖／記者白珈陽攝）

另外也有一路聲援賴小弟的民眾前來弔唁，祝福賴小弟一路好走，他表示，每次開庭他都會到，是因為希望司法能公正，還賴小弟一個公道，目前的判決他覺得不太合理，只是苦無證據，但也尊重家屬將賴小弟遺體火化的選擇。