竹聯幫主黃少岑今告別式！千人送行現場畫面曝　警盤查抓出通緝犯

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

竹聯幫幫主黃少岑（綽號么哥）2月4日病逝，享壽75歲，今（6）日於北市懷愛館景明廳舉辦告別式，約有千名黑衣人到場送行，北市警方指示各單位，總計逾400名警力組成任務編組，在周圍排查可疑人士，期間盤查到一名通緝犯，當場將人帶回。

▲竹聯幫幫主黃少岑今日於北市懷愛館景明廳舉辦告別式。（圖／記者黃彥傑攝）

▲約有千名黑衣人到場送行。（圖／記者黃彥傑攝）

黃少岑病逝後，在幫眾協助之下移靈至慈恩園生命紀念館設置靈堂，3月5日轉往福州山萬善堂，6日在北市殯儀館懷愛館景明廳舉辦告別式，警方估計將會有許多政商與社會人士前往致意悼念。北市警方指示各單位，總計逾400名警力組成任務編組，並報請台北地方檢察署檢察官指揮，妥適規劃優勢警力縝密部署。

▲約千名黑衣人到場送行。（圖／記者黃彥傑攝）

警方也將告別式相關處所及告別式現場劃設分區編組，針對可疑人、車進行盤查，如發現有動員未成年人參與，或有明示暗示為犯罪組織等情，將立即攔檢調查並依法偵處。

▲警方出動逾400名警力到場。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，今有約千名黑衣人到場送行，警方在二殯周圍用臉部辨識系統盤查可疑人士，維安小組荷槍實彈在一邊戒護，期間盤查到一名通緝犯，當場將人帶回。

▲盤查時逮到通緝犯帶上警車。（圖／記者黃彥傑攝）