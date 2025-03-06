四川熊貓隊全球麻將賽中國賽區奪冠　9北大＋2清華校友組華麗陣容

▲四川熊貓隊贏下全球麻將冠軍聯賽中國區總決賽冠軍。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

全球麻將冠軍聯賽中國區總決賽4日在杭州智力大廈舉行總決賽，最終由四川熊貓隊以1分優勢，戰勝山東藍鯨隊奪冠，豪取20萬元人民幣（約90.5萬元新台幣）的高額獎金。賽後，兩名冠軍選手王雨和葛睿的背景曝光，皆為出自北大的校友，同時，該隊共有9名來自北大和兩名來自清華的校友組成，被網友們冠上「高學歷戰隊」的封號。

《光明網》報導，本屆全球麻將冠軍聯賽共吸引百餘支俱樂部參與，歷經1796場選拔賽，最終，16支精英戰隊脫穎而出，在杭州展開為期5天的智慧角逐。賽事以「團隊、複式、電競」為特色，採用「去運氣化」的四川麻將複式賽制，通過全程專業直播，覆蓋超3億人次觀眾，創下麻將運動賽事影響力新高。

據了解，大陸近年已有超520萬選手註冊成為專業運動員，5萬餘人從業餘玩家轉變為競技選手。奪冠選手王雨透露，她在大學時念的是地球地理專業，目前從事教育工作，如何成為一名麻將競技選手，在她看來，這和平時玩的娛樂麻將存在一些區別，「娛樂麻將以做大牌為主，競技麻將則以得分為主，而且雙打還需要配合，對讀牌的要求較高，不過，有娛樂麻將的基礎，多參與競技麻將比賽的話，很快就可以上手。」

王雨表示，高學歷和打麻將沒有必然聯繫，「民間全都是高手，像我媽打麻將比我厲害多了，不過，良好的默契程度和穩定的心態是他們奪冠的關鍵因素之一。」