最美雀士現身寧夏夜市！穿露肩貼身背心玩打靶　粉絲嗨：立直了

▲麻將競技職業女選手岡田紗佳。（圖／翻攝sayaka_okada IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱日本最美的麻將競技職業女選手岡田紗佳，除了有著高超牌技之外，也因外貌出眾、模特兒身材而累積不少粉絲追蹤。近日，岡田紗佳出現在台灣夜市的照片曝光，引來不少網友討論。

有網友在threads上傳岡田紗佳現身寧夏夜市的照片。照片顯示，岡田紗佳身穿貼身露肩上衣、牛仔褲，在夜市大玩射氣球的打靶遊戲，也在打彈珠的機台前站著拍照。

網友看完紛紛留言，「我老婆在台灣！」「以前不懂日麻的立直是什麼，現在懂了」、「好大，我是說掛在上面的吉伊卡哇」、「她怎麼只穿背心」、「穿這樣很冷吧」、「哇靠好正喔」。據了解，立直（リーチ）是日本麻將中宣言聽牌的行為，宣布後就不能改變手牌。

▲岡田紗佳來台拍攝寫真集。（圖／翻攝@book_tkj X）



根據岡田紗佳的X轉發，岡田紗佳近日為了拍攝寫真才來台取景。然而，岡田紗佳近日上直播節目時，因聽不清楚主持人的話，說出悄悄話「能不能大聲一點，明明對麻將一無所知」，因此被日本網友認為失言而炎上。

據悉，岡田紗佳從6歲至12歲時住在上海外婆家，國小就在外婆經營的棋牌社學習打麻將，2017年通過職業雀士考試後，成為麻將界最年輕的職業女雀士。

岡田紗佳身高170公分，擁有白皙的大長腿和E罩杯好身材，出道沒多久就被知名雜誌簽約成專屬模特，長相甜美的她不管在雜誌圈或麻將圈，都擁有一票粉絲。

岡田紗佳在2018年上節目打麻將時，糊出「九蓮寶燈」牌型（即在萬、筒、條中的1種花色，門清的狀態以1112345678999的形式，加上1到9其中任意一張成立），達成終極役滿，在不少觀眾、粉絲心中留下深刻印象。

▼岡田紗佳近日因直播話題而炎上。（圖／翻攝sayaka_okada IG，下同）

