餐桌上的台灣隊！她代表台灣比「世界唎酒師大賽」奪冠全場嗨

▲世界唎酒師大賽的綜合總冠軍由台灣代表黃鳳誼拿下。（圖／翻攝自IG／asahfy）

記者鄺郁庭／綜合報導

餐桌上的台灣隊！4年一度「第六屆世界唎酒師大賽」最近完賽，其中綜合總冠軍由台灣代表黃鳳誼拿下。她在Threads分享喜訊，吸引網友們留言慶賀，「看了好感動，為餐飲持續進步付出的人，都辛苦了」、「謝謝餐桌上的Team Taiwan」、「謝謝妳在國外發光！」

黃鳳誼22日在Threads貼文，開心宣布「大家！我代表台灣拿下四年一度的世界唎酒師大賽，綜合總冠軍了！」」並自稱「餐桌上的台灣隊」。她在文中表示，希望大家可以一起快樂享受美酒美食，也很歡迎找她喝一杯，並透露擔任服務業的心聲，「服務業辛苦、人才更是難尋，希望大家更溫柔地對待每一位為你端盤子、擦桌子、倒酒的人。」

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她指出，台灣的服務業很強，專業、親切、熱情，是國際著名的，「如果有能力請不要吝嗇給予小費，多多去光顧你喜歡的餐廳，或者只要一句小小的『謝謝』，我們就可以快樂一整天了！」她也很感謝在台灣喜歡日本酒、燒酎、泡盛的每一位顧客，「我要把這個獎分享給我最愛的家鄉——台灣！」

貼文一出，網友們紛紛留言祝賀，「真的太厲害了，同為是歐老師學生的唎酒師，台灣有妳真好」、「台灣奪冠」、「恭喜出圈啦！脆上我都不點清酒相關貼文了還會看到」、「謝謝您讓這產業更上一層樓，讓專業更上尊榮」、「謝謝餐桌上的Team Taiwan」、「太棒了，這才是台灣精神。」

※本文獲原PO授權引用。