GG了！男下身被蛇纏住「狠咬命根不放」　痛苦哀號畫面曝

▲ 男子下體被一條蛇緊咬不放。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名男子在潘塔納爾濕地（Pantanal）遭遇恐怖意外，命根子被一條蛇死死咬住，只能在地上痛苦掙扎，儘管友人試圖用木棍、潑水等方式，但這條蛇仍不肯鬆口，影片在社群媒體瘋傳，令許多網友驚呼「光看都覺得痛」。

《每日郵報》報導，友人拍攝的影片可見一條蛇纏住男子腰部以下，隔著褲襠緊咬他的下體，男子緊皺眉頭、神情痛苦，口中不斷發出哀號，但不管他多用力，這條蛇就是不願鬆口，這時友人將一根木棍穿過蛇的口中，再澆水試圖逼牠張嘴，但似乎無濟於事，還可聽見男子發出一陣痛呼。

這段影片在IG和TikTok迅速瘋傳，網友紛紛留言表示，「光用看的就很痛，我甚至不是男人」、「他還活著嗎」、「這活得了嗎」、「我猜毒液效果比威而鋼好，我在巴西聽來的」、「我今天網路用太多了」。

據報這條蛇後來終於張口，男子隨即被送往醫院治療，後續病情尚不清楚。知名動保人士Crocodile Cam則在社群平台X上聲稱，這條蛇是「眼鏡王蛇」（King Cobra），毒液量足以殺死20個成年人或一頭成年大象，毒素會攻擊神經導致癱瘓，甚至在短短15分鐘內致命。

報導提到，類似事件曾於2021年發生，當時一名47歲荷蘭男子在南非一座自然保護區如廁時，陰莖遭馬桶裡一條劇毒的突吻眼鏡蛇咬傷，但等了整整3小時才被空運送往354公里外的最近醫院，期間生殖器出現強烈灼熱感並開始腫脹，最後甚至變成紫色，因大量組織無法救回，不得不在當地切除，9天後返回荷蘭又切除更多，再以皮膚移植進行重建。