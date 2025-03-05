國民黨赴監院檢舉罷團違法募款　監察院：尚無明文規範

▲國民黨「打惡罷戰隊」今日前往監察院，指控罷團違法收受政治獻金 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨指控罷免團體疑似違法募款，「打惡罷戰隊」今（5日）前往監察院檢舉罷團違法收受政治獻金。對此，監察院回應，罷免團體或個人之行為，非監察職權行使範疇，至於罷免募款所生之相關疑義，監察院重申，因目前《政治獻金法》尚無明文規範，做為該法執行機關，僅能依法行政。

北市議員柳采葳表示，上週監察院才發新聞稿提及募款應有法律遵循，並敦促行政院修法處理，就是認為罷免募款不合法。如今有罷團幹部直接在群組裡教導大家如何違法募款，國民黨將整理好的證據交給監察院，期待監察院不要閹割自己的權力，應儘速審查。

國民黨發言人楊智伃表示，罷免團體知法犯法，在群組中匿名教導大家如何以現金違法募款，證據確鑿，且所有資料都在網路上可受公開查證，國民黨沒有違反個資法，呼籲罷團不要再轉移焦點，避重就輕，犯法的事情就是犯法，如果無法說清楚講明白，就讓法院、監察院來對簿公堂講清楚。

對此，監院回應，監察院依《憲法》及《監察法》針對公務機關或公務人員行使職權，惟罷免團體或個人之行為，則非監察職權行使範疇。至罷免募款所生之相關疑義，監察院重申因目前政治獻金法尚無明文規範，作為該法執行機關僅能依法行政。

監察院指出，有關罷免案提議人之領銜人及被罷免人收受政治獻金之相關規定，業經內政部提出政治獻金法修正草案報請行政院審議中，據悉該院將於本月31日召開政治獻金法修正草案第9次審查會議。有關楊智伃等人今日到監察院陳情乙節，監察院均將依相關規定處理。