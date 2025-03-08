王大陸怎麼找到司機？　當鋪出動「小蜜蜂」懸賞

記者葉國吏／綜合報導

藝人王大陸撂人痛毆Uber連姓司機，500萬元交保，富二代好友游翔閔羈押禁見、涉嫌打人的3名小弟均獲5萬元交保，幕後找打手的四海幫堂主陳男「小阿俊」也落網聲押。不過外界好奇，究竟司機是如何被找到的。原來是靠當舖的「小蜜蜂」。

▲王大陸。（圖／記者黃彥傑攝）

全案源於王大陸2024年4月乘坐Uber時，他懷疑Uber連姓運將繞路，且態度不佳，雙方發生衝突，事後氣得向富二代好友游翔閔抱怨，希望游翔閔能幫忙出口氣，游翔閔因此找上四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳男幫忙。

小阿俊在取得連姓司機的個資、行蹤後，找來均為24歲的彭姓、林姓、李姓等3名小弟前往中和堵人，在鎖定連姓司機後，藉著行車糾紛攔車，1人將連姓運將拖下車痛毆、另1人則在車內錄影紀錄，並傳給小阿俊回報「任務完成」。

▲王大陸教唆毆打司機案，四海幫堂主「小阿俊」傷害罪聲押。（圖／記者陸運陞攝）



對於司機的行蹤、個資是如何被掌握？小阿俊推稱是游翔閔告知。根據《自由時報》報導，游翔閔是透過當舖的「小蜜蜂」系統來找尋司機，因為當舖平時有尋找權利車的經驗，所以都會有「小蜜蜂」當眼線，每位小蜜蜂會發放數千元懸賞金。這些「小蜜蜂」通常是計程車司機，會透過LINE分享懸賞資訊，所以連姓司機才會被找到。