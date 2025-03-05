超越想像！老鼠竟會拯救同伴　「口對口急救」影片曝光

圖文／鏡週刊

美國南加州大學（University of Southern California）研究團隊在《Science》科學期刊發表最新研究，發現老鼠對失去意識的同伴，會主動進行急救，包括清理呼吸道、拖拉舌頭，以及咬合口部等步驟，這些行為與人類急救中的人工呼吸極為相似。

綜合外媒報導，根據研究人員的觀察，老鼠在面對同伴的緊急情況時，會展現出令人驚訝的救助行為。這些行為不僅僅是簡單地清除異物或打開呼吸道，還包括了頻繁的舔舐和梳理動作。這些複雜的行為模式顯示，老鼠可能擁有一種內在的救助本能。

主導研究的負責人陶惠中指出，老鼠的這些反應與人類在緊急情況下的行為有相似之處。更重要的是，實驗結果顯示，如果老鼠之間彼此熟悉，它們會更積極地採取這些救助措施。研究發現，當老鼠目睹同伴昏倒時，體內會分泌催產素（oxytocin），這種激素與社會連結密切相關，驅使牠們採取行動。實驗顯示，超過半數的老鼠會主動清理同伴的氣道，並且這種行為確實有助於同伴的恢復。

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▲ 老鼠會替昏倒的同伴急救，過程中會出現拉扯舌頭等行為。（翻攝X@AMAZlNGNATURE）

此外，研究人員還發現，當老鼠口中有異物時，其他老鼠會積極協助移除，這種情況發生的機率高達80%，進一步驗證普遍具有這種天生的救助本能。研究團隊認為這些社會性動物好像天生就會幫助昏倒的同伴，人類也曾見過大象、海豚和黑猩猩透過觸摸、推動或者揪其他同伴一起想辦法叫醒失去意識的同伴。

美國科羅拉多大學（University of Colorado）的希蘭（William Sheeran）與唐納森（Zoe Donaldson）也在期刊中發表，研究結果證明「幫助有困難的同伴」或許是很多動物的本能反應。

Mice provide first aid to their unconscious friends pic.twitter.com/h8xdRCyIaa

— Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) February 26, 2025



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