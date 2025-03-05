快訊／南投信義鄉長全志堅涉貪污　今凌晨遭檢方當庭逮捕聲押

▲信義鄉鄉長全志堅捲入貪污弊案，今凌晨遭中檢逮捕聲押。（圖／翻攝內政部）



記者許權毅／台中報導

南投縣信義鄉公所貪污弊案連環爆，先前公所秘書胡錦龍、鄉民代表會主席李國源以及一名廖姓技士先後捲入。台中地檢署向上追查，發現鄉長全志堅同樣涉有重嫌，今日凌晨訊後將全志堅當庭逮捕，向法院聲押，尚未裁定。

南投縣信義鄉公所弊案越演越烈。2023年6月，信義鄉公所秘書胡錦龍與其胞弟，涉嫌透過與一家土木包商合作，從中獲取不法利益，雙方5年間共承攬、得標至少227件採購案，採購金額達2189萬餘元，遭聲押禁見獲准。

同月，前鄉長史強（時任原住民族行政局長）因鄉長任內小額採購浮濫，經懲戒法院判決撤職，並且停止任用3年，史強上訴遭駁回，全案確定。

同年11月，鄉民代表會主席李國源，涉嫌利用鄉公所辦理工程採購案追加預算機會，向黃姓、鄧姓廠商收取回扣，容許廠商圍標，台中地檢署複訊後依貪污等罪，聲押禁見李等3人獲准。

今年1月，一名廖姓建設課技士依貪污治罪條例起訴，檢方發現他同樣利用小型工程機會，向陳姓、黃姓土木包商收取3千至5千不等賄賂，將3人收押。

不料今日傳出，鄉長全志堅同樣涉入其中，且涉有重嫌，檢方通知他到庭說明後，今日凌晨將他當庭逮捕聲押。