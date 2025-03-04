「太陽花女神」打拖延戰！劉喬安賣淫販毒美國落網　申請政治庇護

▲「太陽花女王」劉喬安身揹多條通緝案，日前在美國被逮捕。（圖／翻攝美國移民局網站）



記者張君豪、黃資真／台北報導

「太陽花女王」劉喬安因涉及侵占、詐欺、毒品等罪嫌，2019年趁通緝前潛逃至美國而且非法滯留，日前在美國被逮捕時卻出現情緒不穩定、大小便失禁的狀況。據悉，劉預計將在3月中遣送返台，但她使出拖延戰術申請政治庇護，時間因而生變。

劉喬安本名劉依函，因為侵占、詐欺以及3件毒品案件，都未到案開庭，分別遭到花蓮地檢署、台北地檢署、桃園地檢署、士林地檢署以及新北地檢署等5單位發布通緝。

劉喬安2019年5月出境美國，輾轉待過多個城市，原本在8月訪客身分結束，卻沒有依照規定出境，反而滯留美國，經營跨國運毒事業，在包裹裡面夾藏古柯鹼，事後相關單位逮捕台灣收件人，意外查出幕後竟是知名太陽花女神劉喬安。最後2025年1月劉在波士頓一處旅館，被美國警方逮捕，卻極度不配合，更出現情緒不穩定、大小便失禁的失控狀況。

不僅如此，據週刊報導，劉赴美後具有香港黑幫「十四K」背景的華裔毒販男友，這名男子利用自己在美國的人脈資助劉，讓劉在東、西岸多個城市流竄，並遠端遙控台灣友人幫忙接收毒品郵包。

不過，刑事局原定劉喬安將在3月中遣返回台，不過劉喬安在律師建議下提出政治庇護策略，藉此拖延回台時間，因此目前遣返時間未定。