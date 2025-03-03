超商發錢了！取貨送購物金　7-11加碼抽「咖啡半年免費喝」

▲7-11賣貨便6周年，加碼抽CITY CAFE美式咖啡6個月免費喝。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎戰「38女神節」網購高峰，超商再加碼取貨送購物金！全家針對會員取貨送出10元，7-11「賣貨便」祭出100萬份到店取件「6元購物金」，再抽2名黃金、CITY CAFE美式咖啡「6個月免費」，更有多項美妝保養、保健、生活用品等下殺。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自營多個線上電商平台，包括「i預購」、「i划算」、「賣貨便」等，其中「賣貨便」開店平台自2019年推出，提供多元支付收單與取貨管道，串聯逾7000家門市，成為買賣家方便的寄取件服務平台，今年迎來6周年，累計服務賣家數、開立賣場數、下單數，皆較去年成長超過3成。

為慶祝「賣貨便」6周年及迎接38女神節，即日起至3月31日推出多重好康，活動期間全站指定日滿100元折12元（限量3萬份），3月8日起到店取件就送「6元購物金」（限量100萬份），再加碼抽黃金（2名）、CITY CAFE美式咖啡6個月免費喝（共20名）、賣貨便免運券60張（共30名）。

▲7-11「賣貨便」6周年慶，祭出100萬份到店取件「6元購物金」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「i預購」即日起至3月31日推出「花漾女神節」，強打美妝保養下殺2折起優惠，精選專櫃保養品，提供大容量、多入團購組超值優惠價，如雅詩蘭黛「特潤超導全方位修護露100ml(3入組)」下殺約26折。

★全家

全家針對網購熱潮，「全家fun心取」同步推出會員專屬取件福利，3月10日至3月14日，會員於「全家」完成網購包裹取件，出示會員條碼或報手機號碼，即可獲贈10元購物金。

▼「全家fun心取」送取貨購物金10元。（圖／業者提供）

全家電商平台「全家行動購」即日起至3月18日「38女神節」，期間精選超過300款美妝爆品下殺，首推雅詩蘭黛「特潤超導全方位修護露專案組」，整組直殺38折。消費滿額也贈購物金，滿3000元送300元、滿4000元送500元、滿5000元送888元。

另外，全家攜手「芙彤園」，開賣新品「舒眠精油噴霧」，3月5日至4月1日期間購買新品舒眠精油噴霧，還有芙彤園「森淨香氛噴霧、財富滾珠精油」，以及與FamiCollection聯名的「玫瑰天竺葵迷迭香精油洗手露、玫瑰天竺葵迷迭香精油洗髮露、玫瑰天竺葵迷迭香精油沐浴露」，6款商品全部任選「買1送1」。

▼全家38女神節指定保養、清潔品買1送1。（圖／業者提供）



★萊爾富

萊爾富APP 自3月5日至4月1日期間在「萊購物」成立女神專館，全站單筆消費滿380元，送限量30元購物金，單筆滿額不累贈，每日限領1次，送完為止。而萊購物歡慶女神專屬節日，祭出多項寵愛精選好物，像是康生2in1溫感潔膚導入儀，原單件訂價1,280元，活動期間促銷價只要399元，直接下殺31折。

▼「萊購物」女神專館，全站單筆消費滿380元送30元。（圖／業者提供）

