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全家「女神節」6款保養清潔品買1送1！小棕瓶買2送5「下殺38折」

▲▼全家38女神節。（圖／業者提供）

▲全家「38女神節」人氣保養品下殺，還有保養清潔指定品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接3月8日婦女節，各大通路紛紛推優惠，全家便利商店集結線上線下祭出「38女神節」，其中3月5日至4月1日與「芙彤園」合作，開賣精油噴霧、滾珠精油、聯名精油洗手露、洗髮露、沐浴露等，6款商品全部任選「買1送1」。「全家行動購」更有雅詩蘭黛人氣商品小棕瓶，整組下殺3.8折。

▲▼全家38女神節。（圖／業者提供）

▲全家攜手社會企業芙彤園開賣「舒眠精油噴霧」，女神節買1送1。（圖／業者提供）

●全家6款保養清潔品「買1送1」

看好療癒經濟、永續消費趨勢，全家攜手社會企業芙彤園開賣「舒眠精油噴霧」，以自然農法栽種、提取的薰衣草與洋甘菊精油溫和調配，100%天然植物萃取，幫助舒緩，輕鬆營造安穩夜晚。

歡慶新品上市，加上女神節，3月5日至4月1日期間，在全家購買「芙彤園舒眠精油噴霧、森淨香氛噴霧、財富滾珠精油」，還有與FamiCollection聯名的「玫瑰天竺葵迷迭香精油洗手露、玫瑰天竺葵迷迭香精油洗髮露、玫瑰天竺葵迷迭香精油沐浴露」，總共6款指定商品，皆享任選買1送1。

▲▼全家38女神節。（圖／業者提供）

▲全家38女神節，即日起至3月18日起，精選超過300款爆品優惠。（圖／業者提供）

●「全家行動購」女神節優惠

全家電商平台「全家行動購」迎戰38女神節，即日起至3月18日，精選超過300款一線美妝爆品齊推優惠，首推雅詩蘭黛「特潤超導全方位修護露專案組」，整組下殺3.8折，買2送5，優惠價4999元，包含明星商品小棕瓶特潤超導全方位修護露100ml 2瓶，再加5大夯品隨身組，「全家行動購」再獨家加贈「特潤超導全方位修護露15mlx1瓶、7mlx2瓶」。

另有「年輕無敵膠原霜母親寵愛專案組」，買75ml大容量，再加贈10瓶15ml小規格，相當於買75ml再送150ml，整組下殺4折超划算。

身體洗沐保養有多款環境友善夯品，全家行動購獨家販售永續模範生「歐萊德」Bio永續美妝淨透平衡組、Bio永續美妝潤澤保濕組，添加Let’s Café咖啡渣萃取菁華，100%純素、無動物來源，並獲美國官方USDA Biobased天然永續認證，凡下單選購任一款「Bio咖啡萃永續美妝」，再公益加贈《解凍格陵蘭》書籍。

▲▼全家38女神節。（圖／業者提供）

▲全家取貨送購物金。（圖／業者提供）

●取貨送購物金

因應38女神節網購熱潮，「全家Fun心取」再推網購包裹取件優惠，3月10日至3月14日連續5天，全家會員於店舖完成網購包裹取件，就送10元購物金。

★7-11「i預購」花漾女神節

▲▼7-11在i預購推出「花漾女神節」。（圖／業者提供）

▲7-11在i預購推出「花漾女神節」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「i預購」即日起至3月31日推出「花漾女神節」，強打美妝保養下殺2折起優惠，精選專櫃保養品，提供大容量、多入團購組超值優惠價，如雅詩蘭黛「特潤超導全方位修護露100ml(3入組)」下殺約26折。

3月4日起至3月13日推出「統一藥品聯合品牌慶」，集結「利捷維」、「我的健康日記」、「我的美麗日記」、「自白肌」眾多保健保養品牌，下殺36折起，購買指定品項再享12% OPENPOINT點數回饋。

此外，i預購及i划算雙平台，每周規劃「周周好給利」活動，即日起至3月9日同步推出保健食品「我的健康日記」、「利捷維」品牌指定商品優惠。

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