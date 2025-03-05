遭職場權勢性騷8年　POP前講師竟被指責「自帶負能量」

▲小美在POP任職10年，其中8年被直屬主管權勢性騷擾。

圖文／鏡週刊

小美說，課程中的「處理」手法非常多樣，例如不斷吐氣導致缺氧、瀕死（稱為攝息），再恭喜你重生，「把你放到極度壓力下，你會覺得經歷戲劇性變化，好像突然明白了什麼。」又例如要求所有人抽「負面卡」，上面寫著種種負面詞語，如自以為是、個性強、負面思考、性壓抑…接著反省檢討自己，說服你是自己有問題，「先擊垮你，讓你碎掉，再把你救活。」

指遭性騷 是負能量

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小美在POP任職期間，「整整8年遭到直屬主管、講師郭瑞想權勢性騷，這八年我生不如死。」小美隱忍多年不敢告訴雇主，除了害怕工作沒了，更因為深陷自責：「呂秀金處理被性侵過的人，總是說：『是妳自己勾引人，讓人犯錯，妳身上有這個能量。』我一直覺得被性騷擾是自己的問題，還曾私底下找老師，問她怎麼消除這種能量？」她相信老師說的，必須「在痛苦中給出愛」，若在課程中感覺到壓力、不舒服，那都是「不良反應」，反映自己內心的問題，必須持續練習直到「無不良反應」。

小美不斷隱忍，直到感覺自己快發瘋，才鼓起勇氣向雇主反應遭職場性騷，呂秀金卻直接刪除Whats App所有對話紀錄，甚至抹黑她是小三，2人是兩情相悅的婚外情。小美錯愕又受傷，2016年離職。

心靈食安 吃了烙賽

2023年台灣#MeToo運動風潮洶湧，小美被觸動，於臉書揭露過往經歷，並向台北市政府勞動局性別平等工作會申訴，經調查確認雇主違反《性別工作平等法》並罰鍰10萬到20萬元。

執業20年的律師鍾宛蓉看到小美的職場性騷擾案，想起自己的經歷。2014年，她也曾在POP上課。她回憶，課程中，她與一個陌生老年男性學員隨機配對，演出夫妻互相道歉，「他頭非常靠近我的耳朵旁邊，說：『老婆啊，我對不起妳啊，請原諒我啊。』我覺得非常恐怖，我非常害怕該男藉機親吻我，不料，該男趁機抱住我、亂摸我的背部，令我深覺遭受性騷擾，但我因事發突然而來不及抗拒。」

▲鍾宛蓉說自己當年上課後覺得不妥，後來發現很多人深受其害。

鍾宛蓉說，課程要求學員分享私密經驗，在紙上畫自己的裸體。「每個人都要畫，還要分享性經驗。如果不畫，呂秀金會說你有性傷害；畫得不清楚就是有性內疚；性器官畫很大就是性放縱；沒畫性器官就是性壓抑、性羞恥，總之通通都是負面的，被批評得很難聽。我很不舒服，說不是這樣，但當有人出來挑戰，現場的人會一起指責你。你不能質疑老師，有很大的群體壓力。」

有一次，心理劇主題是婚姻關係，當眾人紛紛情緒崩潰，不斷吼叫哭泣、用枕頭互毆。她不願加入，助教對她吼道：「妳對先生那麼憤怒嗎？不給他一個機會嗎？」她認為課程內容傳達性別歧視、不合理的觀念，例如生兒子才幸福、離婚的女人會帶衰娘家等，上到心理四階便不再繼續。

鍾宛蓉說，當年去上課，感覺像花1萬元買便當，吃了以後發現只值100元，不再吃就好，但這麼多年來，發現很多人吃壞肚子。「POP要求學員講出心理議題、寫心得、進行處理等行為涉及治療。我覺得被騙的地方是他們自稱遊學美加多年、諮商數萬人，但呂秀金只有高中畢業，黃振輝是中文系畢業，黃懷之是文化傳播系畢業，根本沒有權力療癒別人的創傷。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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