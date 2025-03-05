涉案爆發前一天　王大陸與女友吃燒肉呼吸自由的空氣

▲王大陸（右）涉嫌教唆富二代好友游翔閔(左)毆打司機 。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

圖文／鏡週刊

33歲的王大陸陷入一連串麻煩：他不僅被指控以百萬台幣購買假病歷企圖逃避兵役，如今更捲入一樁殺人未遂案件中。昨（4日）驚傳王大陸殺人未遂被捕的消息，今（5日）清晨以5百萬交保。

3日時，有媒體捕捉，在距離入伍當兵僅剩10天之際，他與女友沐軒盡情把握自由的空氣，在燒肉店與女友沐軒吃肉暢飲。直到4日凌晨1點，又一起返回王大陸住處，但再隔一天，王大陸即被警方拘提。

去年4、5月，王大陸因坐車與司機起衝突，朋友游男聽聞後，竟主動找人毆打司機。事後，王大陸將這起衝突過程錄影，並傳給友人。檢警在調查逃兵案時，意外發現此影片，案件因此曝光。

▲王大陸3日半夜才與女友在這間燒肉店快活吃肉。（翻攝自臉書）

王大陸4日經法官訊問後，認為王大陸涉犯《刑法》第214條使公務員登載不實罪、第29條第1項、第277條第1項教唆傷害罪、個人資料保護法第41條第1項非公務機關非法利用個人資料罪等罪，以5百萬交保。



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