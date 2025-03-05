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POP自稱知見心理學　心理師：教科書從未出現這種典派

POP邀請學員分享創傷，包括未成年人。（受訪者提供）

▲POP邀請學員分享創傷，包括未成年人。（圖／受訪者提供）

圖文／鏡週刊

呂秀金在自己的多本著作中這樣介紹自己：「遊學美國、加拿大多年，專研心理輔導及領導藝術…師事美國超心理學大師恰克．史匹桑諾（Chuck Spezzano & Lancay）（編按：應為Lency，此處為呂秀金筆誤）多年…加拿大Vision Mountain學苑諮商訓練師畢業…1991年開始，到目前為止諮商數萬人次。」「呂的說法是，當年她在美國、加拿大念書時，就是學了恰克的知見心理學。」小美說。

追隨恰克　派別引議

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「知見心理學」（Psychology of Vision）創始人恰克．史匹桑諾—美國國際大學聖地牙哥分校諮商心理學博士，曾多次來台演講。根據他的網站，他寫過52本書（其中十多本在台灣翻譯出版），並介紹知見心理學是「一種治療模式和朋友之間的互助社群…不具特定派別的指導精神…在愛與恩典中進化…基於療癒與互助的超越個人的心理學。」

我們詢問台灣輔導與諮商學會常務監事、彰化師範大學輔導諮商學系教授郭麗安，何謂知見心理學？她上網瀏覽後說：「一看就知道有問題，『不具特定派別的指導』意思是領導者可以不依據理論自由指導！文中：『人分為四層，最後一層是靈性依靠。』這不就是暗示受指導者依靠他嗎？這很可怕。至於Psychology of Vision，教科書從未出現這種派典。」她解釋，台灣的精神醫療體系多數使用認知行為模式、學校輔導使用人文學派，正統學派一定有相關學會，有長期研究的論文、數據去支持這套心理治療方法有效。

事實上，恰克與其妻子（Chuck and Lency Spezzano）所發明的知見心理學早已爭議多時。媒體與民主中心（CMD）的網站SourceWatch追蹤恰克過去的經歷顯示，恰克在1970年代參與過美國人約翰漢利（John Hanley）的生命泉源（Lifespring）研討會，並受海倫舒曼的書《奇蹟課程》啟發，之後開始以心理學博士名義培訓講師並擔任顧問；1980年代前往加拿大、英國、日本、德國，1990年來到台灣（與POP創辦同年）。

生命泉源的三階段課程、大型團體意識訓練被認為會系統性地破壞自我、降低參與者的批判性思維能力，導致愈來愈依賴團體及講師。1990年代，生命泉源因官司纏身及重大爭議而倒閉，創辦人約翰漢利被美國法院判傷害、多項詐欺罪，處5年徒刑。然而恰克仍活躍於亞洲華文圈、加拿大、美國夏威夷、日本、歐洲德語區、英國；POP事業版圖亦不止台灣，擴及新加坡、馬來西亞、中國。

侵犯隱私　辯稱合法

承辦檢察官郭盈君起訴後，去年11月，POP詐欺案於台北地院首度開庭，辯護律師辯稱，課程並非心理衡鑑等《心理師法》規範業務內容，學員也不是因心理師資格才來上課，屬《憲法》保障的言論、宗教、講學自由範疇。

台灣輔導與諮商學會常務監事郭麗安受訪時反駁，「POP邀請當事人畫自己的裸體、在團體中分享隱私，同時進行所謂的團體輔導，這已經屬專業範疇，不能以講學自由概括之，這是侵犯人的隱私權。何況，講學自由不能對他人造成傷害，即便是大學教授、中小學合格老師，也不可以在課堂上基於講學自由，要求學生談論非其專業可以處遇的性生活與性創傷，因為，創傷一旦被非專業人士知悉，不僅不能被接住，還有可能藉機操縱人心裡最軟弱、最黑暗的部分。袒露者不只有經濟上的損失，更飽受心靈摧殘，尤其是有重大性創傷經驗的人，很多都因此誤以為是自己不夠好才受害。」

課程結業式上，學員們和推薦人、同學互相擁抱。（受訪者提供）

▲課程結業式上，學員們和推薦人、同學互相擁抱。（圖／受訪者提供）

Kevin認為自己受到誤導，「呂說她處理過很多個案，覺得一個一個救太慢了，所以開課，一次可以救好幾百人。聽到這種說法，我們通常不會去質疑，根本不知道她沒有心理師證照，也以為POP可以這樣開課，應有教育局的補習班許可，後來發現全部都沒有。」

鍾宛蓉說，黃、呂沒有心理專業，被調查時辯稱只教授管理學，但公司名稱POP是Psychology of Potential的簡稱，中文意思為「潛能心理學」。「這顯然是掛羊頭賣狗肉，不是詐欺是什麼？」她認為解決這類爭議的有效辦法仍是修法，「我覺得政府需要修《心理師法》，嚴格限制授課資格，避免不肖業者亂開心靈成長課程傷害民眾，也應該有檢查及申訴機制，對違法行為嚴格查處，衛福部和心理師公會應該為了保護民眾心理健康，在法制面規範得更仔細。」

鍾宛蓉在 #MeToo事件中聲援小美，在臉書留言指POP雇主未依《性別平等工作法》調查職場性騷擾，卻遭性騷行為人郭瑞想反告妨害名譽，案件去年已獲不起訴處分。

我們致電POP，電話答錄機傳來「一階、AQ、TQ」等名稱，推測仍然繼續開設課程。我們詢問POP是否有心理師證照？2023年9月，未登記補習班，被台北市教育局勒令停課後是否繼續開課？針對官司有無回應？POP表示，會請律師發表聲明，但至截稿前仍無回應。


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