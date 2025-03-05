蔡正元批來騙錢　博明回擊：某些台灣政客正奔向共產中國

圖文／鏡週刊

博明近期訪台宣傳新書，總統賴清德、副總統蕭美琴都接見，卻也引來攻擊。截稿前，前國民黨立委蔡正元在臉書發文，稱博明是「白色騙子」，又稱博明「娶了台灣女子，卻愛來台灣募款騙錢。」事實上，博明的妻子並非台灣籍，而是越南裔的病毒學家、前美國疾病管制與預防中心HIV研究小組負責人楊小燕（Yen Duong Pottinger），2人結識於阿富汗，育有2子。

台師命名 我想努力配得上中文名字

罕有人知的是，楊小燕出生於越南南部，在嬰兒時期被家人抱上難民船，流離轉徙，1980年，她家族以難民身分逃抵美國。針對蔡正元的指控，博明以電子郵件回覆本刊：「我的妻子是來自共產越南的難民。諷刺的是，某些台灣政客如今正奔向共產中國。」博明也強調，蔡正元的指控並非事實，「我並沒有在台灣募款。」

博明此次來台，楊小燕帶2名幼子低調出席新書發表會，會後書迷湧上講台，要博明簽名。講台樓梯太擠，民眾在台下遞出書本、伸手張望，博明一個箭步向前，接過書，蹲跪下身簽名，2個孩子蹦蹦跳跳，伏在他的肩頭。

博明大學時期就讀美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst），獲中國研究學位，並精通中文。18歲那年，大一新生博明在校園中遇到來自台灣的訪問學者黃巧娥，黃巧娥替他命名，「博明是個讓人受寵若驚的名字。我一直覺得，自己應該努力配得上這個名字。」

1997年，他大學畢業後來到台灣，追隨黃巧娥，也繼續學中文，隔年投身新聞業，先後擔任《路透社》及《華爾街日報》駐北京特派記者，在北京累積長達七年工作與生活經驗。

彼時正值江澤民交棒胡錦濤、溫家寶，胡溫新政剛剛上路，北京對外強調「和平崛起」，中國官方還不流行把不聽話的外媒們擋在記者會門外，國際記者也尚未被輪番踢出中國。若說中共執政後曾替國際媒體開了一扇窄門，博明就曾端著筆記本、立於歷史窄門之外，在那門轟地闔上之前，記下那些夾縫裡的真實生命。

博明回憶，1990年代末至2000年代初，他在中國擔任記者時，壓制不如現在這般無孔不入，人們仍有行動空間，媒體與政府之間，也尚有迴旋空間。



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