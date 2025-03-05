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蔡正元批來騙錢　博明回擊：某些台灣政客正奔向共產中國

2022年7月21日，美國國會眾議院調查國會大廈騷亂事件特別委員會在當晚舉行聽證會。圖為博明出席聽證會，妻子楊小燕亦陪同出席。（東方IC）

圖文／鏡週刊

博明近期訪台宣傳新書，總統賴清德、副總統蕭美琴都接見，卻也引來攻擊。截稿前，前國民黨立委蔡正元在臉書發文，稱博明是「白色騙子」，又稱博明「娶了台灣女子，卻愛來台灣募款騙錢。」事實上，博明的妻子並非台灣籍，而是越南裔的病毒學家、前美國疾病管制與預防中心HIV研究小組負責人楊小燕（Yen Duong Pottinger），2人結識於阿富汗，育有2子。

台師命名　我想努力配得上中文名字

罕有人知的是，楊小燕出生於越南南部，在嬰兒時期被家人抱上難民船，流離轉徙，1980年，她家族以難民身分逃抵美國。針對蔡正元的指控，博明以電子郵件回覆本刊：「我的妻子是來自共產越南的難民。諷刺的是，某些台灣政客如今正奔向共產中國。」博明也強調，蔡正元的指控並非事實，「我並沒有在台灣募款。」

博明此次來台，楊小燕帶2名幼子低調出席新書發表會，會後書迷湧上講台，要博明簽名。講台樓梯太擠，民眾在台下遞出書本、伸手張望，博明一個箭步向前，接過書，蹲跪下身簽名，2個孩子蹦蹦跳跳，伏在他的肩頭。

博明大學時期就讀美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst），獲中國研究學位，並精通中文。18歲那年，大一新生博明在校園中遇到來自台灣的訪問學者黃巧娥，黃巧娥替他命名，「博明是個讓人受寵若驚的名字。我一直覺得，自己應該努力配得上這個名字。」

1997年，他大學畢業後來到台灣，追隨黃巧娥，也繼續學中文，隔年投身新聞業，先後擔任《路透社》及《華爾街日報》駐北京特派記者，在北京累積長達七年工作與生活經驗。

彼時正值江澤民交棒胡錦濤、溫家寶，胡溫新政剛剛上路，北京對外強調「和平崛起」，中國官方還不流行把不聽話的外媒們擋在記者會門外，國際記者也尚未被輪番踢出中國。若說中共執政後曾替國際媒體開了一扇窄門，博明就曾端著筆記本、立於歷史窄門之外，在那門轟地闔上之前，記下那些夾縫裡的真實生命。

博明回憶，1990年代末至2000年代初，他在中國擔任記者時，壓制不如現在這般無孔不入，人們仍有行動空間，媒體與政府之間，也尚有迴旋空間。


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