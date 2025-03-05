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博明：台灣應思考單獨作戰，也該計畫與美日共同作戰

2023年，前總統蔡英文接見博明。博明當時提出，烏克蘭提供台灣重要的啟示，那就是：嚇阻遠比戰爭更有用。

▲2023年，前總統蔡英文接見博明。博明當時提出，烏克蘭提供台灣重要的啟示，那就是：嚇阻遠比戰爭更有用。

圖文／鏡週刊

博明此次來訪台灣，立法院藍白兩黨正在刪除預算，其中包含軍事預算。博明對此感到憂心，「如果美國要幫助保衛你們的國家，或者，美國願意與你們的國家進行自由貿易，那之中應該要存在一些互惠。川普會希望知道『這個國家也願意為美國做出犧牲』，或者至少，它應該充分投資自己的國防，來幫助防止戰爭。」

「美國是個民主國家，就像台灣一樣，美國父母愛他們的孩子，就如同台灣父母愛他們的孩子。美國人不想打仗—但如果中國攻擊台灣，我們的國家利益將面臨嚴重威脅，那麼，我認為美國很可能很快就會介入那場戰爭。」訪談全程以英文進行，但言談至此，博明忽然切換成中文，「有些台灣人可能會想（一旦發生戰爭），啊！美國人就會來救我們！」

他又快速切回英文：「烏克蘭人並不會要求美國人做出犧牲。烏克蘭人說：『我們要為自己挺身而出，我們需要幫助。我們需要支持，但我們並不要求你犧牲你的血和你的孩子。』如果台灣表現出願意、有能力自救的話，美國就更有可能不會猶豫，美國很快就會來台灣。」

危局隱憂　台灣應思考如何單獨作戰

我們問博明，倘若中共進犯，台灣是否該準備獨自作戰（fight alone）？他答：「我認為，台灣應思考如何單獨作戰（fight alone）、如何與美國一同作戰，也應該有計畫如何與美日一同作戰。你必須為任何情況做好準備，對嗎？」

「這世界是複雜的。人們應該不會想完全依賴太平洋另一邊、那一個人的決定。台灣應做好孤軍奮戰的準備，也該準備好與盟友並肩作戰—這些都是台灣該有的計畫和實踐。這就是為什麼我強烈支持美軍和台灣軍隊之間進行更多的演習。我希望看到日本也參與美國和台灣的軍事訓練。」

國防院戰略所長蘇紫雲日前出席與博明對談，他觀察：「從博明角度來看，所謂護城河的概念，就是指台灣有這麼好的地理條件（台灣海峽），只要好好守，絕對守得下來。」

蘇紫雲也透露，與博明交流時，談及台灣情勢不同於烏克蘭，除晶片外，地緣戰略更重要，這突顯台灣位置的不可取代性，也是潛在盟國可能協防的主因。但雙方也談到，台灣應準備不同的應戰劇本，甚至不排除準備「the worst case」（最壞的情況）：獨立作戰。

訪談時間終了，最後一題，我們問博明：若有機會，是否願意再次加入川普內閣？

「我曾在白宮任職，這是一個巨大榮幸。我為過去所做的工作感到自豪，而川普總統第一任期的外交政策，實際上相當成功。」他笑答：「我總是願意以任何身分為美國服務，有時這意味著以普通公民的身分服務。但，我現在將從政府外部幫助川普總統，提供協助，盡我所能。」


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